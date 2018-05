Lucien Favre exklusiv: Der BVB ist einer der "spannendsten Vereine Europas"

Anzeige

Eine traurige Nachricht gleich vorweg: Leider wird dies meine letzte Kolumne für den SPORTBUZZER sein. In der nächsten Saison werde ich bekanntlich wieder in der Bundesliga arbeiten und möchte mich voll und ganz dieser großen Aufgabe widmen. Ich freue mich riesig darauf, wieder nach Deutschland zurückzukehren und bin sehr dankbar, dass ich mit dem BVB einen der spannendsten Vereine Europas übernehmen darf. Ich möchte diese Herausforderung seriös und mit Herzblut angehen.

Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, an dieser Stelle über Fußball zu schreiben. Zum Abschluss möchte ich mich mit der Weltmeisterschaft in Russland, den Chancen der deutschen Mannschaft und Toni Kroos beschäftigen. Ich verfolge den Weg von Kroos schon seit langer Zeit und er ist bereits seit Jahren zu einem absoluten Top-Spieler gereift. Er hat sich damals entschieden, den FC Bayern zu verlassen und seitdem mit Real Madrid fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Toni Kroos gehört für mich zu den besten Spielern der Welt.

Die 25 fleißigsten deutschen Titelsammler im SPORTBUZZER-Ranking Erfasst werden in dieser Tabelle nur deutsche Spieler, die Titel gewannen – auch im Ausland. Für die Weltmeisterschaft gibt es fünf Punkte, die EM vier, den Gewinn der Champions League (oder früher: Landesmeisterpokal) drei, für andere Europapokale zweieinhalb, für Meisterschaften zwei und Pokalsiege einen.Maßgeblich ist mindestens ein Einsatz bei Endrunden bzw. in der jeweiligen Saison. Mitgliedschaft im Kader allein gilt nicht. Nicht berücksichtigt wurden nachrangige Wettbewerbe wie Weltpokal, Supercup oder Ligapokal. © imago/AFLOSPORT 25. Thomas Strunz: 21,5 Punkte - 1x Europameister, 1x Champions League, 1x UEFA Cup, 5x Meister, 2x Pokalsieger. © imago/plusphoto 23. Stefan Reuter: 22 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 1x Champions League, 5x Meister © imago sportfotodienst 23. Klaus Augenthaler: 22 Punkte - 1x Weltmeister, 7x Meister, 3x Pokalsieger. © imago/Sven Simon 20. Andreas Möller: 22,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 1x Champions League, 1x UEFA Cup, 2x Meister, 4x Pokalsieger. © imago sportfotodienst 20. Franz Roth: 22,5 Punkte - 3x Europapokal der Landesmeister, 1x Europapokal der Pokalsieger, 4x Meister, 3x Pokalsieger © imago/Sven Simon 20. Herbert Wimmer: 22,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 1x UEFA Cup, 5x Meister, 1x Pokalsieger. © imago/WEREK 19. Sami Khedira: 23 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Champions League, 5x Meister, 5x Pokalsieger. © 2014 Getty Images 18. Jürgen Kohler: 23,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 1x Champions League, 1x UEFA Cup, 4x Meister, 1x Pokalsieger. © imago/WEREK 16. Jerome Boateng: 24 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Champions League, 6x Meister, 4x Pokalsieger. © 2018 Getty Images 16. Manuel Neuer: 24 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Champions League, 6x Meister, 4x Pokalsieger. © 2016 Getty Images 15. Uli Hoeneß: 25 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 3x Europapokal der Landesmeister, 3x Meister, 1x Pokalsieger. © imago sportfotodienst 14. Thomas Müller: 26 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Champions League, 7x Meister, 4x Pokalsieger. © 2016 Getty Images 13. Oliver Kahn: 27,5 Punkte - 1x Champions League, 1x UEFA Cup, 8x Meister, 6x Pokalsieger. © Bongarts 11. Uli Stielike: 28 Punkte - 1x Europameister, 2x UEFA Cup, 8x Meister, 3 Pokalsieger © imago/Laci Perenyi 11. Toni Kroos: 28 Punkte - 1x Weltmeister, 4x Champions League, 4x Meister, 3x Pokalsieger. © imago/VI Images 10. Alexander Zickler: 28,5 Punkte - 1x Champions League, 1x UEFA Cup, 10x Meister, 3x Pokalsieger © Bongarts 9. Paul Breitner: 29 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 1x Europapokal der Landesmeister, 7x Meister, 3x Pokalsieger. © 1981 Getty Images 8. Philipp Lahm: 30 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Champions League, 8x Meister, 6x Pokalsieger. © 2014 Getty Images 7. Mehmet Scholl: 30,5 Punkte - 1x Europameister, 1x Champions League, 1x UEFA Cup, 8x Meister, 5x Pokalsieger. © Bongarts 6. Lothar Matthäus: 32 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 2x UEFA Cup, 8x Meister, 2x Pokalsieger. © getty 4. Sepp Maier: 32,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 3x Europapokal der Landesmeister, 1x Europapokal der Pokalsieger, 4x Meister, 4x Pokalsieger. © imago sportfotodienst 4. Gerd Müller: 32,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 3x Europapokal der Landesmeister, 1x Europapokal der Pokalsieger, 4x Meister, 4x Pokalsieger. © imago/Horstmüller 3. Georg Schwarzenbeck: 33,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 3x Europapokal der Landesmeister, 1x Europapokal der Pokalsieger, 5x Meister, 3x Pokalsieger. © imago/WEREK 2. Bastian Schweinsteiger: 34,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Champions League, 1x Europa League, 8x Meister, 8x Pokalsieger. © 2014 Getty Images 1. Franz Beckenbauer: 40,5 Punkte - 1x Weltmeister, 1x Europameister, 3x Europapokal der Landesmeister, 1x Europapokal der Pokalsieger, 8x Meister, 4x Pokalsieger. © imago/Sven Simon

Toni Kroos kann eigentlich alles

Was Kroos auszeichnet? Er gibt der Mannschaft Gleichgewicht und kann eigentlich alles. Er verliert so gut wie nie den Ball, spielt kaum Foul, hat eine unglaubliche Spielintelligenz, schießt Ecken und Freistöße. Und er harmoniert perfekt mit Luka Modric – so ein kongeniales Duo gibt es wohl in keinem anderen Team weltweit. Kroos wird auch eine zentrale Rolle in der Nationalelf einnehmen und dort ebenfalls den Takt angeben. Erfahrungsgemäß war Deutschland bei den großen Turnieren immer da, dennoch sind sie in Russland für mich nicht der Favorit.

Man darf nicht vergessen, welche Erfahrung und Qualität nach 2014 verloren ging – ich denke an Philipp Lahm, an Bastian Schweinsteiger, an Miroslav Klose oder auch an Per Mertesacker und Benedikt Höwedes. Das zu kompensieren, ist schwierig - auch wenn Deutschland natürlich wieder eine sehr gute Elf hat. Was mich am meisten beeindruckt, ist, dass Joachim Löw immer großen Wert darauf legt, Fußball aktiv spielen zu lassen – egal gegen welchen Gegner. Doch auch Deutschland wird merken, wie schwierig es ist, als Titelverteidiger in eine WM zu gehen – das hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt.

Diesen einen, großen Favoriten auf den Titel gibt es für mich in diesem Jahr ohnehin nicht. Sicherlich hat Frankreich eine unglaubliche Qualität, allerdings müssen sie beweisen, dass sie auch eine Mannschaft sind – denn darum geht es bei einem Turnier. Auch Spanien und Brasilien zählen zum Favoritenkreis, Belgien hat für mich Außenseiterchancen.

Der Fußball ist am Limit

Wie viele meiner Kollegen bin ich der Meinung, dass der Fußball am Limit ist. Nach so einer langen Saison besteht immer die Gefahr, dass die Topspieler am Ende ihrer Kräfte sind. Vor allem diejenigen, die bis zuletzt in der Champions League im Einsatz waren. Dennoch freue ich mich sehr auf die WM. Ich erwarte tolle, ausgeglichene Spiele, auch einige Überraschungen. Und ich drücke Jogi Löw und Deutschland die Daumen, dass sie es tatsächlich schaffen, den Titel zu verteidigen.

Das ist Deutschlands vorläufiger WM-Kader - mit Rückennummern Rückennummer 1 - Manuel Neuer (32 Jahre, FC Bayern, 74 Länderspiele/0 Tore): Stand zum ersten Mal am 29. Mai 2009 im Kader der Nationalmannschaft. Neun Jahre später befindet er sich mit dem Team im Trainingslager in Österreich. © imago Rückennummer 22 - Marc-André ter Stegen (26, FC Barcelona, 19/0): Noch ist unklar, ob er den Vorzug vor Manuel Neuer erhält. Absolvierte bereits 2012 sein erstes Länderspiel mit 20 Jahren. © imago Rückennummer 12 - Bernd Leno (26, Bayer 04 Leverkusen, 6/0): Kommt nicht an Neuer und ter Stegen vorbei. Durfte bisher nur sechs Spiele absolvieren und kassierte dabei sechs Tore. © 2018 Getty Images Rückennummer 27 - Kevin Trapp (27, FC Paris Saint-Germain, 3/0): Wenn Neuer fit bleibt, streicht Löw ihn am 4. Juni aus dem Aufgebot. Denn dann muss der der DFB-Chefcoach seinen Kader auf die Turnierstärke von 20 Feldspielern und drei Torhütern reduzieren. © 2018 Getty Images Rückennummer 18 - Joshua Kimmich (23, Bayern München, 27/3): Jogis Lieblingsschüler ist gesetzt auf der rechten Abwehrseite. Löste Philipp Lahm auf dieser Position ab und wurde Nationalspieler des Jahres 2017. © imago Rückennummer 17 - Jérôme Boateng (29, Bayern München, 70/1): Soll im Trainingslager wieder voll einsteigen und dürfte dann gesetzt sein - wie auch schon bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014. © imago Rückennummer 16 - Antonio Rüdiger (25, FC Chelsea, 23/1): Der Abwehrbulle hat sich seinen Stammplatz bei Chelsea erkämpft, spielt in der deutschen Verteidigung aber nur eine Rolle als Backup. © imago Rückennummer 4 - Matthias Ginter (24, Borussia Mönchengladbach, 17/0): War erst einer der Wackelkandidaten, jetzt aber sicher im vorläufigen Aufgebot mit dabei. Akuell auf einem Level mit Rüdiger und Süle. © imago Rückennummer 24 - Jonathan Tah (22, Bayer Leverkusen, 8/0): Der Innenverteidiger gehört bei Bayer Leverkusen zum Stammpersonal. In der Nationalmannschaft kommt er bislang auf nur acht Einsätze, war aber bei der EM 2016 mit dabei, wenn auch ohne Einsatz. © 2018 Getty Images Rückennummer 5 - Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Eine feste Größe beim DFB. An ihm führt auch in Russland kein Weg dran vorbei. © imago Rückennummer 26 - Niklas Süle (22, FC Bayern München, 9/0): Spielte beim FC Bayern eine gute Saison als Vertretung von Mats Hummels und Jerome Boateng. Sollten Boateng und Hummels nicht rechtzeitig fit werden könnte er auch in Russland zu Einsätzen kommen. © 2018 Getty Images Rückennummer 2 - Marvin Plattenhardt (26, Hertha BSC Berlin, 6/): Ist als Backup von Hector eingeplant. Muss sich aber weiter aufdrängen, da er seinen Platz in Russland alles andere als sicher hat. © 2018 Getty Images Rückennummer 3 - Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 36/3): Auf seiner Position links hinten in der Viererkette gibt es keine andere Option. Einen Stammplatz dürfte der Debütant aus dem Jahr 2014 sicher haben. © imago Rückennummer 6 - Sami Khedira (31, Juventus Turin, 73/7): Muss um seinen Stammplatz im zentralen Mittelfeld kämpfen. Bringt mit fast zehn Jahren als Nationalspieler die meiste Erfahrung mit. © imago Rückennummer 21 - Ilkay Gündogan (27, Manchester City, 24/4): Muss sich keine Sorgen um eine WM-Teilnahme machen. Spielte in England eine starke Saison und wurde Meister. War nach seinem DFB-Debüt 2011 aber oft verletzt. © imago Rückennummer 15 - Sebastian Rudy (28 Jahre, FC Bayern, 24/1): Gab vor der WM 2014 sein Debüt, durfte aber bei der WM 2014 und der EM 2016 nicht mit. Es wäre eine Überraschung, wenn er jetzt den Sprung nach Russland schaffen würde. © 2018 Getty Images Rückennummer 8 - Toni Kroos (28, Real Madrid, 82/12): Er ist der Boss im Mittelfeld. Zählte bereis in seinem Debüt-Jahr 2010 zu den Stammspielern. © imago Rückennummer 14 - Leon Goretzka (23, Schalke 04, 14/6): Trotz seiner starken Entwicklung muss er sich wohl hinten anstellen. Ist aber ein sicherer Kandidat für den endgültigen Kader. © imago Rückennummer 10 - Mesut Özil (29, FC Arsenal, 89/22): Hat aktuell immer wieder Rückenprobleme, gab allerdings selbst schon Entwarnung. Muss nicht um einen Stammplatz zittern. © imago Rückennummer 7 - Julian Draxler (24, Paris Saint-Germain, 42/6): Führte das DFB-Team als Kapitän beim Confed Cup an, wurde außerdem zum besten Spieler des Turniers gekürt. Löw dürfte auf ihn als Joker setzen. Es wäre nach der WM 2014 und EM 2016 sein drittes großes Turnier. © imago Rückennummer 20 - Julian Brandt (22 Jahre, Bayer 04 Leverkusen, 14 Länderspiele/1 Tore): Durfte bisher noch kein großes Turnier spielen, war aber immerhin beim Confed-Cup mit dabei. Mehr als die Joker-Rolle dürfte er nicht bekommen. © imago/Ulmer Rückennummer 11 - Marco Reus (28, Borussia Dortmund, 29/9): Er verpasste bereits die WM 2014 und die EM 2016. Es wäre somit sein erstes großes Turnier. Bisher läuft alles nach Plan. © imago Rückennummer 19 - Leroy Sané (22, Manchester City, 11/0): Muss nach einer starken Serie in England wohl mit einer Joker-Rolle klar kommen. Ist aber ganz sicher in Russland mit dabei. © imago Rückennummer 13 - Thomas Müller (28, Bayern München, 90/38): Natürlich sicher mit dabei. Kam in der Bundesliga immer besser in Form und will es nicht bei zehn WM-Treffer belassen. © imago Rückennummer 9 - Timo Werner (22, RB Leipzig, 12/7): Wenn er weiter so drauf bleibt, dann dürfte er im Sturm gesetzt sein. Gab erst vor etwas mehr als einem Jahr sein Debüt und will jetzt bei der WM durchstarten. © imago Rückennummer 25 - Nils Petersen (29, SC Freiburg, 0/0): Der beste deutsche Torschütze der vergangenen Bundesliga-Saison (15 Tore für den SC Freiburg) ist sicher die große Überraschung im vorläufigen Kader. Seine einzigen Länderspiele machte er bisher für die deutsche Olympia-Auswahl 2016. © 2016 Getty Images Rückennummer 23 - Mario Gomez (32, VfB Stuttgart, 73/31): Er hat sich im Duell der klassischen Mittelstürmer gegen Sandro Wagner durchgesetzt. Sein Wechsel zum VfB Stuttgart in der Winterpause hat sich so bezahlt gemacht. Letztlich ist vielleicht auch seine Erfahrung in der DFB-Elf sein großer Vorteil - unter Löw hat er immerhin schon 73 Spiele gemacht. © 2018 Getty Images

