Lucien Favre in der Viererkette: Fußballer sind schon lange am Belastungs-Limit

Es ist tatsächlich verrückt – vor allem in England, wo es gar keine Winterpause gibt. Auch wir in Nizza haben bereits am 29. Dezember wieder angefangen zu trainieren. Wir sind schon lange am Limit und müssen aufpassen, dass wir das Rad nicht endgültig überdrehen. Gerade für die Topspieler wird es immer gefährlicher, was Verletzungen angeht. Wenn ein Kevin de Bruyne bei Manchester City ausfällt oder ein Lionel Messi beim FC Barcelona, sind sie schlicht nicht zu ersetzen und können damit die Ziele eines Vereins gefährden. Es geht um immer mehr Geld, um die Vermarktung, das ist das Business.