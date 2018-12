Schock für Luka Jovic: Frankfurt-Star wohl in Auto-Unfall verwickelt

Kein schöner Urlaub für Luka Jovic: Wie das bosnische Portal infobijeljina.com berichtet, ist der Torjäger von Eintracht Frankfurt am Freitagabend um 22 Uhr in Bosnien-Herzegowina in einen Auto-Unfall mit drei weiteren Fahrzeugen verwickelt worden. Der Mercedes des aktuell besten Torschützen der Bundesliga (12 Tore, wie BVB-Star Paco Alcacer) soll dabei einen Blechschaden davongetragen haben. Jovic, der erst vor wenigen Tagen seinen 21. Geburtstag feierte, selbst sei dabei nichts passiert - er blieb unverletzt. Laut dem Bericht soll sich nur eine am Unfall beteiligte Person leicht verletzt haben - und diese sei nicht Jovic gewesen.