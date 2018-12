Weltfußballer Luka Modric: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sind "unfair"

Diese Respektlosigkeit lässt der Kroate nicht auf sich sitzen. Luka Modric, der in diesem Jahr mit dem Ballon d`Or für wen weltbesten Fußballer ausgezeichnet wurde, hat sich dazu geärgert, dass die Weltstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi nicht zur Preisverleihung in Paris erschienen sind.Ronaldo landete bei der Wahl nur auf dem zweiten Platz, Messi

Modric weiter: "Es ist unfair den anderen Spielern und den Abstimmenden gegenüber, die sie in den vergangenen zehn Jahren aufgestellt haben, und auch dem Fußball und den Fans gegenüber. Aber jeder macht es so, wie er es für richtig hält."

Modric: "Ronaldo und Messi sind Phänomene"

Auch wenn er klar stellt, was die beiden Top-Fußballer für Größen in seinem Sport sind: "Ronaldo und Messi sind Phänomene, die in den vergangenen zehn Jahren dominiert haben, eine Klasse für sich waren. Aber hier geht es um die Leistungen und Errungenschaften in einer Saison und ich denke, dass es was bedeutet, wenn die Abstimmungen der Trainer, Manager, Fußball-Legenden, Journalisten und Spielerkollegen zum selben Ergebnis gekommen sind. Wenn es darum geht, wie gut ein Spieler allgemein ist, dann muss man Messi und Ronaldo bis zu ihrem Karriere-Ende alle Trophäen geben und alle Abstimmungen einstellen."