Leverkusen-Torwart Lukas Hradecky gesteht: "Ich hoffe, dass der BVB Meister wird"

In der Bundesliga-Tabelle trennen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen aktuell Welten (21 Punkte). Gedanklich ist aber zumindest ein Werkself-Kicker nicht weit von den Vorstellungen der Schwarz-Gelben entfernt. Im Interview mit SPORT1 untermauerte Torwart Lukas Hradecky nun seine Aussage, dass er den FC Bayern in dieser Saison nicht als Meister sehen möchte: "Bayern war all die Jahre erfolgreich und hat die Spitze dominiert. Wenn die Liga jetzt einen neuen, frischen Meister bekommen kann, ist das doch prima. Deshalb hoffe und glaube ich, dass Borussia Dortmund den Titel gewinnen wird. Sie hätten es verdient."

Vermutlich steht der Leverkusen-Schlussmann mit dieser Meinung - nach nunmehr sechs Münchener Meisterschaften in Folge - nicht alleine da. Dennoch überrascht es ein wenig, dass sich ein aktueller Bundesligaspieler so deutlich auf seinen Favoriten im Titelkampf festlegt - auch wenn er vor gut einem Jahr mal mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde.

Hradecky lobt Neuer - und "erklärt" ter Stegen zur Nummer eins im deutschen Tor

Im Heimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr) kann Hradecky seinen Teil dazu beitragen, dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Bayer Leverkusen bekommt es dann nämlich mit dem deutschen Rekordmeister zu tun. Großen Respekt hat der Slowake vor allem mit seinem Münchener Pendant Manuel Neuer. "Es war Weltklasse, wie Manu nach seiner schweren Verletzung zurückgekommen ist und sich auch in den Interviews darüber geäußert und damit auseinandergesetzt hat. Das war ein hoch professionelles Comeback. Ich habe mich sehr gefreut für ihn, denn es war eine harte Zeit."

Dass Neuer in dieser Phase auch ein paar kleinere Schwächen gezeigt habe, überraschte Hradecky nicht, denn dann "wäre er ein Roboter". Mit der Verlässlichkeit eines Roboters lieferte in den vergangenen Wochen und Monaten auch Marc-André ter Stegen ab, in dem der Leverkusener den derzeit besten deutschen Keeper ausgemacht haben will: "Er hat das in den vergangenen zwei Jahren in Barcelona so gut gemacht. Er hätte es verdient gehabt, bei der WM als Nummer eins im Tor zu stehen."

In Leverkusen angekommen

Lukas Hradecky selbst ist nach seinem Abschied von Eintracht Frankfurt in Leverkusen angekommen. "Der Wechsel nach Leverkusen war genau richtig, ich bereue das keine Sekunde. Natürlich war es am Anfang durch meine Verletzung etwas schwierig, weil ich erst am dritten Spieltag einsteigen konnte. Doch danach ging es für mich nur bergauf. Es ist alles so eingetroffen, wie ich es mir gewünscht habe", so Hradecky. Und die Erfüllung dieses persönlichen Wunsches dürfte dem Torwart - mit Verlaub - letztlich viel mehr bedeuten als eine mögliche Meisterschaft von Borussia Dortmund ...

