Lukas Podolski spricht über Comeback beim 1. FC Köln - und kritisiert Modeste-Transfer

Was macht eigentlich Lukas Podolski? Der Weltmeister von 2014 geht in sein letztes Vertragsjahr bei Vissel Kobe. In Japan absolvierte der 33-Jährige bislang 44 Spiele und schoss zwölf Tore. Noch ist allerdings unklar, wo es 2020 mit der Legende des 1. FC Köln weitergeht. Vielleicht sogar beim alten Verein? Darüber hat Podolski an Neujahr in einem Interview mit dem Kölner Express gesprochen - und den "Effzeh"-Fans erneut Hoffnung auf eineRückkehr ins RheinEnergie Stadion gemacht.