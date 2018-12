Der frühere Weltmeister Lukas Podolski hat sich offenbar auch vor dem Hintergrund seiner erhofften Rückkehr über die Rückverpflichtung von Anthony Modeste durch seinen einstigen Verein 1. FC Köln gewundert. Als sein eigener Name ins Gespräch gebracht worden sei, hätten die Verantwortlichen gesagt: "Einerseits hat er noch einen Vertrag in Japan, andererseits haben wir auf der Position ein Übergewicht und suchen nichts", sagte Podolski in einem Interview mit der Kölnischen Rundschau: "Jetzt hatte man schon vier Stürmer und holte noch einen fünften. Da sieht man, in welche Richtung es geht."