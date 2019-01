Köln-Rückkehr "ein Traum" von Podolski

Grundsätzlich ist eine weitere Karriere-Station für den ehemaligen Spieler des FC Bayern durchaus denkbar. In welches Land es ihn zieht - und ob er nach Deutschland zurückkehrt - ist noch völlig offen. Doch sollte der 1. FC Köln in die Bundesliga aufsteigen, ist ein Wechsel zu den "Geißböcken" durchaus möglich. "Der FC kennt meinen Standpunkt - und dann schauen wir mal was passiert", sagt Podolski. "Wenn es passt, wenn alle Beteiligten sagen es passt, dann wird man die Gespräche suchen.

Podolski entscheidet im Sommer über seine Zukunft

Sein aktueller Vertrag in Kobe läuft noch bis zum Ende des Jahres. Die Saison in Japan wird immer im Kalenderjahr gespielt. Dennoch will Podolski, der von 2003 bis 2006 und von 2009 bis 2012 in 181 Einsätzen für Köln 86 Treffer erzielt hat, bereits im Sommer über seine Zukunft entscheiden. "Ich werde im Mai, Juni die Gespräche mit Kobe führen. Im Winter zu wechseln, ist immer schwierig", meint der 130-malige deutsche Nationalspieler.