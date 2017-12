Lukas Podolski kritisiert Bosse des 1. FC Köln: "Erinnert mich an frühere Zeiten"

Anzeige

Heftige Kritik von einer echten Legende!

Lukas Podolski hat "seinen" 1. FC Köln mit harten Worten angegangen. Die Entlassung von Trainer Peter Stöger sei in höchstem Maße unglücklich verlaufen, schrieb der Weltmeister in einem Gastbeitrag bei bild.de. "Er hat vier Jahre sehr gute Arbeit geleistet, da geht man nicht so miteinander um", grollte der 32-Jährige. "Ein Hinhalten hatte Stöger nicht verdient."

Die Kölner hatten sich mit der Entlassung von Stöger wochenlang Zeit gelassen - gleichzeitig aber ein klares Bekenntnis vermieden. Das unwürdige Possenspiel wurde irgendwann auch Stöger zuviel, der eine klare Positionierung der Vereinsbosse einforderte und schließlich nach dem 2:2 gegen den FC Schalke 04 freigestellt wurde. "Das kann man anders lösen", schrieb Podolski, der aktuell in Japan für Vissel Kobe spielt.

Sportchef-Suche "wie früher"

Podolski spielte seit 1995 in der Jugend des 1. FC Köln und schaffte zwischen 2003 und 2005 den Durchbruch bei den Kölnern. 2006 wechselte er nach der WM für zehn Millionen Euro zum FC Bayern, schaffte den Durchbruch in München jedoch nie. Drei Jahre später kehrte "Prinz Poldi" zurück in die Domstadt und spielte erneut von 2009 bis 2012 in Müngersdorf, eher er sich dem FC Arsenal anschloss. Insgesamt schoss Podolski 83 Tore in 180 Spielen für den Effzeh.

Den Stürmer ärgert auch das peinliche Geschacher um den Posten des Geschäftsführers Sport. Lange galt Hannovers Horst Heldt als Wunschkandidat für den Managerposten, doch eine Kölner Offerte scheiterte am Widerstand von 96-Präsident Martin Kind. Zuletzt wurde auch Dietmar Beiersdorfer am Rhein gesichtet. Es sei zwar normal, dass bei der Suche nach einem Sportvorstand Namen kommuniziert würden, aber: "Nicht in dem Maß wie jetzt in Köln, das erinnert mich stark an frühere Zeiten", schrieb Podolski. "Schade, wir sich das entwickelt hat!"

Man müsse nun nach vorne blicken, auch wenn das angesichts von nur drei Punkten schwer fiele. Er sehe die Situation mit "einem weinenden Auge", so Podolski. Nicht nur wegen des Tabellenstandes...

Stöger-Nachfolge: Diese Trainer könnten den 1. FC Köln übernehmen

