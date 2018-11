Trotz Torwart-Gegentor in der 14. Minute der Nachspielzeit: Podolski und Kobe feiern Klassenerhalt

Per Mertesacker: Auch der gebürtige Hannoveraner hörte nach der WM 2014 in der Nationalelf auf, bei Arsenal hing er seine Fußballschuhe nach der Saison 2017/18 an den Nagel. Drei Monate später übernahm er die Leitung der Arsenal Academy. Am 13. Oktober 2018 bestreitet "Merte" in Hannover sein offizielles Abschiedsspiel. © imago