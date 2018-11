Olympique Lyon gegen 1899 Hoffenheim live im Stream, TV und Live-Ticker schauen

Live im Stream, im TV und im Ticker: So seht Ihr Olympique Lyon gegen 1899 Hoffenheim am vierten Spieltag der Champions League kostenlos!

Endspiel um Platz zwei in Gruppe F! In der Partie Olympique Lyon gegen 1899 Hoffenheim am Mittwoch (21 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) entscheidet sich, ob die Kraichgauer erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in ein europäisches Achtelfinale einziehen können oder zumindest in der Europa League überwintern können.

Nach dem turbulenten 3:3 im Hinspiel setzt 1899-Trainer Julian Nagelsmann (31) erneut auf Rotation. „Es wird auch in Anbetracht des unglaublich wichtigen Spiels nächste Woche wieder eine Rochade geben“, sagte Nageslmann nach dem 4:1-Auswärtserfolg in der Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen, „wir werden am Mittwoch in Lyon wieder einige frische Kräfte an Bord haben.“ Nagelsmann feixte: „Ich glaube, die Scouts von Lyon konnten sich kein genaues Bild machen. Weder von der Taktik her noch vom Personal her.“ Hoffenheim verteidigte in der BayArena sehr hoch und setzte Kräfte aus der zweiten Reihe wie Leonardo Bittencourt oder Ishak Belfodil effektiv ein. „In Lyon müssen wir die gleiche Leidenschaft auf den Platz bringen“, fordert Nagelsmann.

Olympique Lyon, 2010 Halbfinalist in der Champions League, kann mit einem Sieg sogar an die Tabellenspitze in Gruppe F springen. Dafür braucht die Mannschaft von Trainer Bruno Génésio (52), einem gebürtigen Lyonnais, mehr Engagement und Feuer als zuletzt beim faden 1:1 gegen Girondins Bordeaux in der Ligue 1. OL-Präsident Jean-Michel Aulas wurde nach dem Remis gegen die Girondins deutlich: „Das war eine Warnung für uns. Gegen das schnelle Spiel von Hoffenheim müssen wir besser organisiert sein. So einen Auftritt können wir uns in der Champions League nicht erlauben.“ Im Parallelspiel empfängt Manchester City mit den deutschen Nationalspielern Leroy Sané und Ilkay Gündogan Schachtjor Donezk im Etihad Stadium.

25 ehemalige Spieler von Manchester City und was aus ihnen wurde Joey Barton, Edin Dzeko und Yaya Touré - nur drei ehemalige Stars von Manchester City. Wer spielte noch für den Spitzenklub? Der SPORTBUZZER zeigt die größten Stars in einer Galerie. © imago/PA Images/Getty Yaya Touré: Gemeinsam mit seinem Bruder Kolo war der Ivorer, hier im FA-Cup-Halbfinale 2017 gegen Arsenal und Olivier Giroud, mit 230 Liga-Einsätzen und drei Premier-League-Meisterschaften eine feste Größe bei den Citizens. 2018 schloss er sich Olympiakos Piräus an. © imago/Action Plus Dietmar Hamann: Manchester City war von 2006 bis 2009 die dritte von vier Stationen auf der Insel für den Mittelfeldspieler. Obwohl Hamann schon bei Bolton unterschrieben hatte, ging er in letzter Minute doch noch zu den Citizens. Heute arbeitet der Vize-Weltmeister von 2002 u. a. als TV-Experte für Sky und den irischen Sender RTE. © imago/Lackovic Robbie Fowler: Als „Gott“ nach Manchester kam... der englische Nationalspieler, absoluter Liebling beim FC Liverpool, setzte auch bei Manchester City zwischen 2003 und 2006 seine Meilensteine, u. a. beim 3:1-Derbysieg gegen Manchester United am 14. Januar 2006 (Foto). Fowler ist heute Klub-Botschafter beim FC Liverpool und Kolumnist. Maurizio Gaudino: Auch er spielte bei den Citizens! Nach dem Rauswurf bei Eintracht Frankfurt im Dezember 1994 durch Coach Jupp Heynckes fand er als Leih-Spieler bei Manchester City eine neue Aufgabe und wurde an der Maine Road zum Publikumsliebling. Nach Karriereende 2005 arbeitete Gaudino u. a. als Spielervermittler und als sportlicher Leiter von Wacker Nordhausen. Craig Bellamy: Der Waliser, der hier nach dem gegen Tottenham Hotspur (0:1) verlorenen Duell um die Champions League Emmanuel Adebayor zusammenstaucht, hatte selten ein unproblematisches Verhältnis zu seinen Mitspielern. Im Februar 2007 ging er in Liverpool mit einem Golfschläger auf seinen Teamkollegen John Arne Riise los. City war einer von acht Klubs in Bellamys Profi-Laufbahn. © imago sportfotodienst Emile Mpenza: Ja, er ist es wirklich! Der ehemalige Bundesliga-Profi von Schalke 04 und vom HSV spielte 2007/2008 auch bei Manchester City. Nach nur einer Spielzeit (5 Tore) wechselte der Belgier zu Plymouth Argyle und ließ seine Karriere ab 2010 in Aserbaidschan und in Aalst ausklingen. © imago/Belga Joey Barton: Ein Bad Boy der Premier League! Zwei Mal landete der Mittelfeldspieler nach Gewalttätigkeiten im Gefängnis. Gegen Manchester City, wo 2002 seine Profikarriere begann, nahm er es im Saisonfinale 2012 in Diensten von Queens Park mit drei Gegenspielern auf - und sah Rot! David James: Der Keeper, wegen seiner mitunter haarigen Patzer ,„Calamity James“ (Fisematenten-James) genannt, hielt in 98 Pflichtspielen für City 21-mal die Bude sauber. Finanzielle Probleme sorgten dafür, dass James auch mit 44 Jahren noch aktiv war - bei den Kerala Blasters in Indien. Heute sieht man ihn im Legenden-Team des FC Liverpool. Nicolas Anelka: Der Wandervogel aus Frankreich versuchte sich bei elf Vereinen. Bei Manchester City hielt er es 2002 bis 2005 und mit 37 Treffern aus 89 Liga-Spielen vergleichsweise lange aus. Seit 2017 gehört er zum Trainerteam von Roda Kerkrade in den Niederlanden. David Seaman: Englands legendärer Nationaltorhüter beendete seine 22 Jahre lange Profikarriere 2003/2004 bei Manchester City. 2015 wirkte Seaman u. a. bei der TV-Show Dancing on Ice mit, wo er auch seine dritte Ehefrau Frankie Poultney kennenlernte. Robinho: Der Brasilianer hatte wohl zu oft Kommunikationsprobleme mit dem italienischen Trainer Roberto Mancini! Für 2008 für 42 Mio. Euro von Real Madrid verpflichtet, wurde Robinho zu einem der größten Transferflops bei Manchester City. 2010 verlieh man ihn zum Pelé-Klub FC Santos. Seit 2018 spielt der Stürmer für Sivasspor in der Türkei. © imago sportfotodienst Kolo Touré: Zwei Brüder, ein Traum. Der Ivorer, von 2009 bis 2013 bei den Sky Blues, ehrt am 9. Mai 2018 seinen jüngeren Bruder Yaya (r.) für seine Verdienste um Manchester City. Auch City-Coach Pep Guardiola (hinten links) war sichtlich gerührt... © imago/Sportimage Carlos Tevez: „El Apache“, wie der exzentrische Argentinier genannt wird, geriet bei Manchester City durch seine Arbeitsverweigerung im CL-Spiel 2011 beim FC Bayern München (0:2) in die Schlagzeilen. Er lehnte eine Einwechslung ab, wurde suspendiert und nach gescheiterten Transferbemühungen im März 2012 ins Team zurückgeholt. Erst 2013 folgte der Wechsel zu Juventus Turin. Heute spielt Tevez beim Maradona-Klub Boca Juniors. © imago sportfotodienst Owen Hargreaves: Der ehemalige Bayern-Spieler und CL-Sieger von 2001 gehört zu den wenigen Bundesligaprofis, die für beide Manchester-Klubs spielten. Holte der Mittelfeldrenner mit United 2008 ein zweites Mal in seiner Karriere die Champions League, so machte er bei City verletzungsbedingt 2011 nur ein Liga-Spiel. Schade. Heute kommentiert Hargreaves u. a. für BT Sports. © imago sportfotodienst Mario Balotelli: Der unberechenbare Italiener, hier mit Man.United-Superstar Wayne Rooney (l.), schoss City mit 13 Treffern in 23 Spielen 2012 zur Meisterschaft in der Premier League. Seine Eskapaden, Sperren und Streit mit Coach Roberto Mancini führten 2013 zum Wechsel zum AC Mailand. Inzwischen spielt Balotelli in Frankreich bei OGC Nizza. © imago sportfotodienst Samir Nasri: Der französische Supertechniker wurde 2011 für 27,5 Mio. Euro vom Liga-Konkurrenten FC Arsenal verpflichtet. Aber: Nasri wurde trotz der Meisterschaft erst spät Stammspieler in Manchester. Sein Abschied 2016 zum FC Sevilla leitete seinen Niedergang ein. Seit 2016 sitzt Nasri eine weltweite Dopingsperre ab und ist - mit 31 - inzwischen vereinslos. © imago/Action Plus Edin Dzeko: Am 13. Mai 2012 ist der Ex-Wolfsburger am Ziel seiner Träume - mit Manchester City ist Dzeko erstmals Meister in der Premier League und feiert diesen unvergesslichen Last-Minute-Triumph mit dem Meisterpokal und mit seiner Familie. Seit 2015 spielt der Bosnier bei AS Rom. © imago sportfotodienst Steffen Karl: Der ehemalige BVB-Profi schreibt im Januar 2018 beim Oldie-Turnier in Oldenburg Autogramme. Karl absolvierte 1994 auf Leihbasis nur vier Spiele für Manchester City. 2005 war er in den Schiedsrichterskandal verwickelt, saß drei Tage in Untersuchungshaft und flog bei seinem letzten Verein Chemnitzer FC raus. © imago/Nordphoto Joe Hart: Der englische Nationaltorhüter freut sich über die erfolgreiche Champions-League-Qualifikation 2016 gegen Steaua Bukarest. Wenige Tage nach dieser Aufnahme wurde Hart, der beim neuen City-Coach trotz seiner Verdienste (u. a. zwei Mal englischer Meister) keine Rolle spielte, an West Ham United verliehen. Seit August 2018 steht er nach weiteren Leihgeschäften im Tor des FC Burnley. © imago/AFLOSPORT James Milner: Der Mittelfeld-Allrounder kam 2010 für 22 Mio. Euro von Aston Villa zu den Citizens und absolvierte bis zu seinem Wechsel zum FC Liverpool (2015), wo Coach Jürgen Klopp große Stücke auf ihn hält, mehr als 200 Liga-Spiele. Der überzeugte Anti-Alkoholiker gilt in England als absoluter Musterprofi. © imago sportfotodienst Patrick Vieira: Der französische Welt-und Europameister, im Bild rechts und mit Ex-Bundesligaprofi Nigel de Jong, beendete mit dem FA-Cup-Sieg 2011 die titellose Durststrecke von 35 langen Jahren für Manchester City. Später als Jugendcoach in Manchester tätig, übernahm er 2018 den OGC Nizza vom jetzigen BVB-Coach Lucien Favre. © imago sportfotodienst Uwe Rösler: Bis heute ist „Uwe, the Bomber“, wie der frühere DDR-Nationalstürmer in England genannt wird, ein gefeierter Star im Etihad Stadium. Wie hier, bei seinem Gastspiel als Wigan-Coach 2014. In 153 Liga-Spielen erzielte Rösler ab 1994 insgesamt 50 Tore für City, ehe er 1998 zum 1. FC Kaiserslautern wechselte. Nach mehreren Trainerstationen in England coacht Rösler nun Malmö FF. © imago/Sportimage Andy Cole: Der in Jamaika geborene Stürmer gehört zu den Spielern, die innerhalb von Manchester die Fronten wechselten. Nach sechs erfolgreichen Jahren bei Manchester United, u. a. mit dem Triple von 1999, kam Cole (m., mit Darius Vassell) über die Stationen Blackburn und Fulham 2005 zu Manchester City. Eine Offerte von 40.000 Pfund pro Woche beim FC Portsmouth ließ ihn nach einer Saison weiterziehen. Adam Johnson: Ein schwerer Gang für den Ex-Profi von Manchester City. Am 29. Februar 2016 musste sich Johnson in Bradford wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen vor Gericht verantworten. Er wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Unfassbar. © imago/ZUMA Press Bernd Trautmann: Kein anderer deutscher Spieler bei Manchester City genießt einen derart legendären Ruf wie der Torhüter (m.), der im FA Cup-Finale 1956 gegen Birmingham City (3:1) mit Genickbruch weiterspielte. Trautmann, als Kriegsgefangener nach England gekommen, machte bis zu seinem Abschied 1964 mehr als 500 Liga-Spiele für City. Er verstarb 2013 mit 89 Jahren.

Wie sehe ich Olympique Lyon gegen 1899 Hoffenheim live im Stream?

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt Olympique Lyon gegen 1899 Hoffenheim am Mittwoch ab 20.55 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Uli Hebel. Experte: Jonas Hummels. Ein Abo ist erforderlich. Der Sport-Streamingdienst DAZN kostet monatlich 9,99 Euro. Fünf der sechs CL-Gruppenspiele der TSG 1899 Hoffenheim werden exklusiv bei DAZN zu sehen sein.

Sehe ich Olympique Lyon gegen 1899 Hoffenheim auch bei Sky?

Ja! Der Pay-TV-Sender Sky zeigt Olympique Lyon gegen 1899 Hoffenheim am Mittwoch ebenfalls live – allerdings nur in seiner Konferenz. Redakteur im Studio ist Wolff-Christoph Fuss.

Wird Olympique Lyon gegen 1899 Hoffenheim live im Free-TV übertragen?

Nein. Durch die veränderte Situation der TV-Rechte gibt es ab der Saison 2018/2019 keine Champions-League-Übertragungen mehr im Free-TV. Der frei zu empfangende Sky-Kanal Sky Sport News HD liefert umfassende Vor- und Nachberichterstattung sowie Highlights ab 0 Uhr. Dazu gibt es während der Spiele das neue Format „Champions League Corner“ mit Florian Schmidt-Sommerfeld.

Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Ja. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann das Spiel Olympique Lyon gegen 1899 Hoffenheim kostenlos verfolgen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel in der Konferenzschaltung über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann. Dieser Stream ist dann allerdings kostenpflichtig, da Bestandteil des Abonnements.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

