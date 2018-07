Özils Aussagen zu Familie, Herkunft, DFB und Medien kann ich gut nachvollziehen. Nicht gut finde ich die Kritiklosigkeit ggü Erdogan und dies mit Matthäus Foto mit Putin zu rechtfertigen auch etwas platt. Am Ende ist er jedoch Fussballer, take it or leave it! #dfb #Özilstatement https://t.co/r54gXKv2LG