FC St. Pauli verdirbt dem 1. FC Magdeburg das Zweitliga-Debüt

Der 1. FC Magdeburg hat bei seiner Premiere in der der 2. Bundesliga eine Niederlage kassiert. Der ehemalige Europapokalsieger unterlag dem FC St. Pauli am Sonntag 1:2 (1:1). Vor 24.156 Zuschauern brachte Torjäger Christian Beck die Hausherren in der 16. Minute in Führung. Den Ausgleich für St. Pauli erzielte Christopher Buchtmann 13 Minuten später. Mit einem Traumfreistoß sorgte Marvin Knoll (83.) für den Sieg der Hamburger.