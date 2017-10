Magen-Darm: Benschop zu krank für erstes Länderspiel mit Curaçao?

Das Spiel bei der Reserve (0:1 gegen Hamburg) hatte sich Charlie Benschop anders vorgestellt. Er spielte nicht gut, weil ihm nicht gut war: Benschop hat einen Magen-Darm-Infekt. Sein Länderspieldebüt für die Karibik-Kicker von Curaçao steht auf der Kippe . Am 6. Oktober ist seine Länderspielreise nach Katar – bis dahin muss er fit sein. Am Dienstag spielte er sich zu Hause auf der Playstation warm.

Curacao ist etwa 444 Quadratkilometer groß. Auf der Insel leben rund 160.000 Menschen - so viele wie in Oldenburg oder Osnabrück.

Curacao ist etwa 444 Quadratkilometer groß. Auf der Insel leben rund 160.000 Menschen - so viele wie in Oldenburg oder Osnabrück. © dpa

So schön ist Curacao: Eine Badebereich am Strand.

So schön ist Curacao: Eine Badebereich am Strand. © dpa

Ein „echtes“ Spitzenspiel steht Salif Sané bevor: Er trifft mit dem Senegal am Sonnabend auf die Kapverden – es geht um die WM-Qualifikation. Waldemar Anton ist mit der deutschen U-21 unterwegs – er spielt am Freitag in Cottbus gegen Aserbaidschan und am 10. Oktober in Drammen gegen Norwegen mit Iver Fossum. Ihlas Bebou hofft auf einen Togo-Einsatz am Donnerstag im Iran.