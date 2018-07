Magen-Probleme nach Kroatien-Sieg: Niko Kovac fehlt beim Training des FC Bayern

Kovacs Magen meldet sich zur Unzeit - ausgerechnet am Tag, nachdem sein Heimatland zum ersten Mal ins WM-Finale eingezogen war. Die Kroaten setzten sich in Moskau mit 2:1 nach Verlängerung gegen England durch. Kovac war von 2013 bis 2015 selbst Trainer der Kroaten, coachte die Mannschaft bei der WM 2014 in Brasilien und gilt immer noch als großer Unterstützer des Teams. Sein Ex-Schützling Ante Rebic, mit dem er bei Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewann, stand in der Startelf Kroatiens. Ein User spottete auf Twitter: "Der letzte Slibo war schlecht..."