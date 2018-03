Mainz 05 in der Einzelkritik: Ersatztorwart Florian Müller rettet den Punkt beim HSV

Anzeige

Der 1 . FSV Mainz 05 hat den Hamburger SV mit einem 0:0 auf Abstand gehalten. Der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze beträgt weiterhin sieben Punkte, könnte aber bei einem Sieg des 1. FC Köln am Sonntag auf fünf Punkte schmelzen. Spielerisch jedenfalls war der Auftritt der Mainzer so schwach, dass die Mannschaft von Sandro Schwarz weiter als großer Abstiegskandidat anzusehen ist. Lediglich der junge Torhüter Florian Müller überzeugte.

Mainz 05 in der Einzelkritik gegen den Hamburger SV Florian_Mueller_Einzelkritik Florian Müller: Weil René Adler und Robin Zentner ausfielen, durfte der ehemalige U 20-Nationaltorhüter sein Bundesliga-Debüt geben. Der jüngste Torhüter der laufenden Bundesliga-Saison war bereits in der ersten Halbzeit ständig gefordert. In der 5. Minute verhinderte er eine Top-Chance von Sven Schipplock – viele weitere sollten folgen. Stark: In der 62. Minute parierte er den Elfmeter gegen Filip Kostic. Er war der beste Mainzer auf dem Platz. NOTE 1 © imago Giulio Donati: Der Rechtsverteidiger war im Defensivverhalten noch der beste Mainzer, gewann zahlreiche Zweikämpfe und leitete sich (im Gegensatz zu vielen Mitspielern) keinen groben Patzer. NOTE: 3 © TF-Images/TF-Images via Getty Images Leon Balogun: Sein schwaches Zweikampfverhalten gegen Sven Schipplock ermöglichte dem HSV die erste Chance. Überhaupt strahlte er keine Sicherheit aus und hatte zudem Glück, dass sein Ellenbogen-Check gegen Schipplock nur mit Gelb bestraft wurde. Später verursachte er den Elfmeter und wurde mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. NOTE: 6 © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images Stefan Bell: Der Kapitän hatte einen sehr durchwachsenen Auftritt und ließ sich einmal ganz böse von Luca Waldschmidt ausspielen – die Folge wäre fast ein Gegentor gewesen. NOTE: 4 © Erwin Spek/Soccrates/Getty Images Abdou Diallo: Er war eine große Schwachstelle in der Abwehr des 1. FSV Mainz 05. Im Zweikampf war er leicht zu überspielen, sah selbst gegen den unerfahrenen Bakery Jatta ganz schlecht aus. In der Vorwärtsbewegung unterliefen Diallo zudem einige Ballverluste – so zum Beispiel kurz vor dem Abseitstor durch Filip Kostic. NOTE: 5 © TF-Images/TF-Images via Getty Images Gerrit Holtmann (bis 46.): Gerannt ist er viel. Fußballerisch allerdings zeigte er denkbar wenig und ließ sich manchmal wie ein Schüler den Ball wegschnappen. Zur Halbzeit wurde er ausgewechselt – nicht zuletzt, weil er gelbbelastet war. NOTE: 4 © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images Jean-Philippe Gbamin: Der Mittelfeldspieler fungierte als Ballverteiler und machte das einigermaßen ordentlich, ohne aber wirklich einmal durch geniale Ideen nach vorne aufzufallen. NOTE: 4 © TF-Images/TF-Images via Getty Images Danny Latza: Latza ist eigentlich ein echter HSV-Spezialist. In den vorherigen drei Begegnungen gelangen ihm insgesamt vier Tore. Diesmal allerdings blieb er, sieht man einmal von ein paar wenigen guten Pässen ab, unauffällig. NOTE: 4 © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images Suat Serdar: Der Offensivspieler hätte die Mainzer in der 3. Minute in Führung bringen können. Jedoch bekam er den Ball nicht unter Kontrolle. Im Zweikampfverhalten war er aber noch einer der besseren Mainzer. Ihm war zumindest das Bemühen anzusehen. Note: 3 © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images Yoshinori Muto (bis 88.): Der Top-Scorer des 1. FSV Mainz 05 fand überhaupt nicht statt. Das Spiel lief komplett an ihm vorbei. Er hatte weder eine Torchance noch sonst eine gelungene Aktion. NOTE: 5 © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images Robin Quaison (bis 77): Der Stürmer hatte in der 14. Minute die einzige Großchance der ersten Halbzeit, als er nach einem guten Zuspiel in den Strafraum eindrang, allerdings nicht sonderlich gut abschloss. Ansonsten blieb er unauffällig, wurde aber von seinen Mitspielern auch nicht mehr gut in Szene gesetzt. NOTE: 4 © imago Daniel Brosinski (ab 46.): Borsinski wurde zur 2. Halbzeit eingewechselt und hatte bereits sieben Minuten später die beste Chance zu verbuchen, als sein stark geschossener Freistoß nur knapp das Tor verfehlte. NOTE: 4 © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images Karim Onisiwo (ab 77.): Der 25-Jährige wurde zum dritten Mal eingewechselt und hatte diesmal seinen längsten Einsatz in der laufenden Saison. Keine Bewertung © TF-Images/Getty Images Anthony Ujah (ab 88.) - keine Bewertung © imago

Der Hamburger SV taumelt hingegen noch unaufhaltsamer in Richtung Zweite Liga. Vor 46 739 Zuschauern im Volksparkstadion schaffte es das Team von Trainer Bernd Hollerbach selbst in rund 30 Minuten Überzahl nicht, einen Treffer zu erzielen. Der Mainzer Leon Balogun hatte in der 61. Minute Gelb-Rot gesehen. Filip Kostic scheiterte danach per Strafstoß am Florian Müller, der unverhofft zu seinem Debüt kam, weil René Adler (Grippe) sich gegen seinen Ex-Klub nicht fit gemeldet hatte und Robin Zentner aufgrund von Problemen am Oberschenkel ausgefallen war.

Debütant Müller avanciert zum Elfmeter-Killer

Bereits in der fünften Minute hatte HSV-Stürmer Sven Schipplock die große Chance zur Führung für die Hausherren. Der Angreifer scheiterte jedoch an Keeper Florian Müller. Der 20 Jahre alte Torhüter hhatte bei seinem ersten Auftritt auf der großen Bühne gleich mehrmals die Gelegenheit sich auszuzeichnen. Sowohl gegen Wallace als auch gegen Kostic war der junge Keeper zur Stelle. In der 24. Minute war aber auch der U20-Nationaltorwart chancenlos, als Kostic zur vermeintlichen Führung traf. Doch zum Glück für die Gäste griff der Video-Assistent in Köln ein und erkannte die klare Abseitsstellung des Hamburgers.

Von den Mainzern war dagegen nahezu nichts zu sehen. Das Team von Trainer Sandro Schwarz leistete sich unerklärlich viele Stock- und Abspielfehler und agierte ebenfalls wie ein Absteiger. Die einzige Chance in der ersten Halbzeit vergab Robin Quaison in der 14. Minute, als er an HSV-Torwart Christian Mathenia scheiterte.

Wir haben hier alle Spieler von Mainz 05 in der Galerie oben einzeln bewertet! Alle Akteure in der Einzelkritik!

Und so haben wir die HSV-Spieler bewertet:

Hamburger SV in der Einzelkritik gegen Mainz 05 Großer Kampf nicht belohnt: Der Hamburger SV spielt nur Remis gegen Mainz 05. Alle Spieler hier in der Einzelkritik. © imago Christian Mathenia: Solide Partie des Keepers, der nicht viel zu tun hatte. Reagierte schnell gegen Quaison (14.) in der Anfangsphase. NOTE 3 © Getty Gotoku Sakai: Der Kapitän hielt seine linke Abwehrseite dicht. Er versuchte sich mit in das Offensivspiel einzuschalten, was allerdings zu selten gelang. NOTE 4 © imago Kyriakos Papadopoulos: Der Abwehrchef hatte defensiv nicht viel zu tun und Zeit sich mit nach vorne einzuschalten. Emotionaler Leader des Teams und wie immer zweikampfstark. NOTE 3 © imago Rick van Drongelen: Der Niederländer war in der Vorwoche mit seinem Eigentor im Nordderby noch der Pechvogel. Gegen Mainz hatte er zusammen mit Papadopoulos Quaison und Muto gut im Griff. Kurz nach der Pause hatte er die Führung auf dem Fuß. NOTE 3 © imago Douglas Santos: Der Linksverteidiger schlug viele Flanken, die meistens keinen Abnehmer fanden. Bemüht in der Offensive, ordentlich in der Defensive. NOTE 3 © imago Gideon Jung: Unauffällige Partie des defensiven Mittelfeldspielers. Wie gewohnt zweikampfstark und ruhig im Spielaufbau. Solide Partie. NOTE 3 © Getty ab 74. Minute: Jann-Fiete Arp: Keine Bewertung © imago Walace: Bildete erneut mit Jung die Doppelsechs. Der Brasilianer hatte Zeit sich sogar mit in die Offensive einzuschalten und prüfte zweimal Mainz' Torwart Müller aus der Distanz. NOTE 3 © Getty Aaron Hunt: Der Hamburger Spielmacher erwischte nicht seinen besten Tag und gab eine unglückliche Figur ab. Wie in Bremen schlug er schlechte Standards. Hunt wirkte in seinen Aktionen behäbig, zurecht zur Pause raus. NOTE 5 © imago ab 46. Minute: Luca Waldschmidt: Wesentlich agiler als Hunt. Holte den Strafstoß raus und belebte die HSV-Offensive. NOTE 3 © imago Bakery Jatta: Wie schon gegen Werder war Jatta ein belebendes Element in der Hamburger Offensive. Laufstark und einsatzfreudig und schwer zu greifen für die Mainzer Abwehr. Ausgepumpt raus nach einer Stunde. NOTE 2 © imago ab 59. Minute: Andre Hahn: Müte sich redlich und war sehr einsatzfreudig, konnte sich aber nicht entscheidend in Szene setzen. NOTE 3 © imago Filip Kostic: Erneut gefährlichster Hamburger Angreifer. Freute sich schon über sein 5. Saisontor, bevor der Video-Assistent zum Einsatz kam (25.). Scheiterte vom Punkt an Müller. NOTE 3 © imago Sven Schipplock: Überraschend stand Schipplock in der Startaufstellung und schon nach 5 Minuten hatte er eine Riesenchance zur Führung. Lauf- und Einsatzwillen konnte man ihm nicht vorwerfen, doch auch im 31. Pflichtspiel für den HSV bleibt der Stürmer ohne Tor. NOTE 3 © Getty

