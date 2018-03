Schalke legt vor, Mainz klebt auf dem Relegationsrang fest

Der FC Schalke 04 hat seine Ambitionen auf die Champions League untermauert und die Abstiegssorgen des FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Jubiläum verschärft. Der Tabellenzweite feierte am Freitagabend vor 30.655 Zuschauern einen 1:0 (1:0)-Sieg bei den Rheinhessen, deren Mini-Serie von drei Spielen ohne Niederlage ausgerechnet im 400. Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte endete. Daniel Caligiuri sorgte mit seinem Treffer in der 55. Minute für Jubel bei den Königsblauen, die mit 46 Punkten erster Bayern-Verfolger bleiben. Mainz befindet sich als Tabellen-16. mit 25 Zählern weiter in akuter Abstiegsgefahr. (zur Tabelle)

Die Partie begann mit sechsminütiger Verspätung, nachdem die Gäste-Fans mit einem Pyro-Feuerwerk für „dicke Luft“ gesorgt hatten. Dabei wurden nach Angaben der Polizei mehrere Personen verletzt.