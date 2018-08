Hier schießt Anthony Ujah den VfB Stuttgart zur nächsten Niederlage

Der FSV Mainz 05 hat seinen Auftakt-Fluch in der Fußball-Bundesliga mit einem 1:0 (0:0) gegen den VfB-Stuttgart beendet. Vor 28 705 Zuschauern erzielte Anthony Ujah (76. Minute) den Siegtreffer. Nach drei Niederlagen in den jeweils ersten Liga-Partien der vergangenen drei Jahre gingen die Rheinhessen dieses Mal als Sieger vom Platz. Den letzten Erfolg zu Saisonbeginn hatte es für Mainz in der Spielzeit 2013/14 gegeben - damals auch gegen Stuttgart.

Mainz-Trainer Sandro Schwarz schickte die mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und 34 Tagen jüngste Bundesliga-Startelf der Clubhistorie auf den Rasen, die aber eine ganze Weile benötigte, um sich zu finden und sich dem Druck der energischen Gäste zu erwehren. Den Schwaben merkte man an, dass sie nach dem Pokal-K.o. in Rostock vergangene Woche Wiedergutmachung betreiben und einen guten Start in die Liga hinlegen wollten.