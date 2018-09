Attacke auf Berater: Mainz-Nachwuchschef prangert "glasklaren Kinderhandel" an

Der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim 1. FSV Mainz 05, Volker Kersting, hat Berater im Profifußball für das frühe Anlocken von jungen Spielern kritisiert. „Es gibt Berater, die fangen mit 11- oder 12-Jährigen an. In diesem Altersbereich aber setzen wir uns mit Beratern grundsätzlich nicht an einen Tisch. Dann verzichten wir lieber auf einen Spieler“, sagte der 46 Jahre alte Kersting in einem Kicker-Interview.