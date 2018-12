1. FSV Mainz 05 gegen Hannover 96 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Wenn man das Gute für die „Roten“ vor der Partie 1. FSV Mainz 05 gegen Hannover 96 am Sonntag (15.30 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) sucht, kann man sagen, dass die Konkurrenten im Abstiegskampf am Samstag nicht gepunktet haben. Mit einem Sieg in der Opel-Arena kann Hannover 96 somit in jedem Fall die direkten Abstiegsplätze verlassen.

Die Mainzer haben sich in den letzten Wochen Stück für Stück aus dem Abstiegskampf herausgezogen. Das 1:0 bei Fortuna Düsseldorf war am vorletzten Freitag zwar glücklich, aber immens wichtig. In Rheinhessen ist man vor den Hannoveranern allerdings gewarnt: Sie gewannen im letzten Jahr beide Spiele gegen Mainz 05 und sorgten dafür, dass die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz (40) bis zum vorletzten Spieltag (2:1 in Dortmund) gegen den Abstieg spielte. Der 1:0-Erfolg der „Roten“ in Mainz war am 19. August 2017 übrigens auch das letzte Zu-null-Spiel für 96 in den letzten 23 Spielen in fremden Stadien! Hannover gewann drei von elf Spielen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Waldemar Anton wäre im Falle einer Gelben Karte im nächsten 96-Heimspiel gegen den FC Bayern München gesperrt.

Fußball Bild sprach am Samstag von einem „Charaktertest für Hannover“ – und die Gelegenheit zur Trendwende wäre günstig. „Wir brauchen mehr Zupacken, mehr Biss“, fordert 96-Trainer André Breitenreiter nach der blutleeren Vorstellung gegen Hertha BSC. „Die Mannschaft soll einfach mal für den Trainer spielen“, fordert Vereinsboss Martin Kind. Von einem „Endspiel für Breitenreiter“ wollte Kind allerdings nichts wissen.