Majetschak, Gebhardt und Pahlhorn: Verbandstag bestätigt Präsidium des Leipziger Fußbvallverbandes

Leipzig. Nach 13 anstrengenden Tagesordnungspunkten gab es dann doch lächelnde Gesichter: Das Präsidium des Fußballverbandes der Stadt Leipzig (FVSL) ist am Freitagabend im Amt bestätigt worden. Der 8. Ordentliche Verbandstag stimmte mit großer Mehrheit für Präsident Dirk Majetschak, Vize Oliver Gebhardt und Schatzmeisterin Katrin Pahlhorn. Sie werden den FVSL in den kommenden vier Jahren führen. Auch die Vorsitzenden der zahlreichen Ausschüsse erhielten das positive Votum der Mitgliedsverbände und können ihre ehrenamtliche Arbeit fortsetzen.

Majetschak hatte zuvor in seinem Rechenschaftsbericht schlaglichtartig Erfolge aber auch Probleme der vergangenen Jahre thematisiert. So sei es regelmäßig gelungen, Rücklagen zu bilden, um den Verband für die Zukunft sicher aufzustellen. „Ich darf sagen, wir stehen sehr gut da“, sagte der alte und neue Präsident nicht ohne Stolz. Nur so sei es möglich gewesen, mit Heike Peschke eine Integrationsbeauftragte fest anzustellen, die sich inbesondere im Frauen- und Mädchenfußball engagiert. Sie organisierte beispielsweise in der laufenden Saison erstmals ein reines Mädchenturnier im Bereich der E-Junioren.