Der Präsident der AS Rom , James Pallotta, ist nach dem gescheiterten Malcom-Transfer von Girondins Bordeaux mächtig sauer auf den FC Barcelona , der den Transfer gekapert hatte - und fordert einen hohen Preis zur Wiedergutmachung: "Gestern hat Barcelona angerufen und wollte sich entschuldigen, aber ich nehme ihre Entschuldigung nicht an. Die einzige Weise, wie ich ihre Entschuldigung annehme, ist wenn sie uns Messi geben ", sagte der Präsident gegenüber Sirius XM Radio.

Rom will gegen Transfer klagen

Die Roma war sich schon mit Malcom einig gewesen, als der FC Barcelona am Dienstag dazwischen funkte und Malcom verpflichtete. "Barcelona ist uns da in die Parade gefahren - ohne Frage auf unethische Weise." Dennoch hat Pallotta die Hoffnung noch nicht aufgegeben, für die Aktion des FC Barcelona zumindest entschädigt zu werden. Er kündigte rechtliche Schritte an: "Wir haben uns in der Sache rechtlichen Beistand besorgt und es sieht so aus, als werde Bordeaux aussagen."