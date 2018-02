Ex-Nationalspieler Malik Fathi im Interview: "Wandervogel? Finde ich gar nicht schlecht"

Alexander Zickler stürmte zwischen 1998 und 2002 in zwölf Spielen für die Nationalmannschaft und erzielte dabei zwei Tore. In seiner Karriere spielte der Stürmer zwölf Jahre für den FC Bayern, schoss 52 Tore in 214 Spielen und gewann diverse nationale Titel, aber auch die Champions League 2001. 2011 beendete Zickler im Alter von 37 Jahren seine Karriere bei LASK Linz. Seit Sommer diesen Jahres ist er Co-Trainer beim österreichischen Erstligisten RB Salzburg.

