„Man kann sein Herz nur einmal vergeben“

RB gegen Köln geht wie aus?

Wie im Hinspiel, 1:1. RB schafft es in die Champions League, wir in die Europa League. Wir haben zuletzt 1992 international gespielt, es wird Zeit.

Ein Leipziger entwickelt ein Wir-Gefühl für den FC. Wann kam es zu dieser Verirrung?

Von wegen Verirrung, das ist wahre Liebe! Kleiner Hinweis für all die Erfolgsfans dieser Welt: Man kann sein Herz nur einmal an einen Verein vergeben. Mein Bruder und ich haben in den 70er und 80er- Jahren immer die Sportschau geguckt.