Manager Heldt warnt vor Zufriedenheit bei Hannover 96

Der FC Bayern ist nicht Hannover 96. In diesem Fall aber doch irgendwie. „Die Bayern waren vor drei Spieltagen gefühlt auch schon Meister und haben trotzdem nicht gefeiert“, sagte Horst Heldt.

Was der 96-Manager meint: Trotz 35 Punkten auf dem Hannover-Konto und acht Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz mit Kellerkonkurrent Mainz traut Heldt dem Tabellenfrieden noch nicht so ganz. „Rechnerisch ist das Ding noch nicht durch. Ich habe schon viel erlebt in meiner Karriere. Das Gute ist: Wir können es selbst beeinflussen, haben das Geschehen selbst in der Hand“, so der Manager.