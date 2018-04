Manager Preetz attackiert Hertha-Fans

Die Chefetage und die Ultras von Hertha BSC Berlin scheinen sich aktuell eher weniger gut zu verstehen. Der Kicker schreibt nun sogar davon, dass zwischen den "Ultras und Herthas Chef-Etage Eiszeit herscht". Ein Grund dafür: Beim letzten Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den VfL Wolfsburg zeigten Teile der Berliner Ostkurve im Olympiastadion Banner, die gegen Paul Keuter, Mitglied der Geschäftsleitung, gerichtet waren. Darauf stand: "Keuter! Der Ball fliegt immer noch analog ins Tor". Keuter ist bei Hertha vor allem für die digitale Transformation zuständig. Auf einem anderen Banner stand: "In der Presse gegen Fans hetzen und sich gegen M.Kind & Co. nicht widersetzen. Ihr repräsentiert uns nicht!"

Und auch ein weiteres Plakat wurde im Zuge des Wolfsburg-Spiels gezeigt: "Wer zu viele Smileys postet, hat irgendwann nichts mehr zu lachen. Keuter, dein Ende naht!"

Gegenüber dem Kicker äußerte sich nun Hertha-Manager Michael Preetz zu den Vorkommnissen: "Die Menschen, die solche Banner anbringen, machen einen großen Fehler. Sie denken, dass bei uns ein Einziger für die digitale Ausrichtung des Klubs verantwortlich ist. Aber hinter diesem Weg stehen die komplette Geschäftsführung und alle Gremien." Die Banner nannte er "unter mehreren Gesichtspunkten ziemlich daneben."