Ex-Mainz 05-Kicker Schäfer und Brinkmann im Talk

Schkeuditz. Drangvolle Enge, harte Bekenntnisse und beste Unterhaltung im Schkeuditzer Kulturhaus Sonne. LVZ-Chefreporter Guido Schäfer, 54, und sein Fußball-Kumpel Ansgar Brinkmann, 49, bitten zur Andacht, lassen vor allem sich selbst zur Ader, rocken die Bühne. Die Ex-Profis plaudern vor 200 begeisterten Gästen aus dem Zentrum der Ohnmacht, spannen den Bogen zwischen Pommes-Bahnschranke, Blattgold-Steaks und Feinripp-Unterhemden. Die als Buchlesung getarnte zweistündige Veranstaltung behandelt außerdem so wichtige Themen wie Weibchensuche, Leitz-Ordner für Abmahnungen und Kohle. Schäfer: „Ich bin mit null Mark rein in die Karriere und mit null wieder raus.“ Brinkmann toppt das: „Ich bin mit null rein und mit Minus raus.“

Schäfer hat 178 Zweitligaspiele für Mainz 05 gemacht, ist stolz auf seine acht Roten Karten. „Keine einzige wegen Meckerns. Und man brauchte keinen Video-Beweis.“ Brinkmann hat auf seinen 24 (!) Stationen, zu denen Mainz 05, Dynamo Dresden, Eintracht Frankfurt und der BV Cloppenburg gehören, 39 Trainer an den Rande des Wahnsinns getrieben und ist hebt vor allem auf seine Mission als Rebell hervor. Als ihn sein Bielefelder Trainer Benno Möhlmann in der Halbzeit auswechseln will, sagt Brinkmann: „Nee, Benno, lass mal, ich spiel weiter.“ Dass ihn TeBe-Coach Winfried Schäfer nicht einwechseln will, erinnert der Mann, der nach eigener Aussage aus der Hölle kommt, so: „Wir liegen zurück und Winnie hat auf der Bank die Ruhe eines tibetanischen Bettelmönches. Ich bin zum Linienrichter und habe dem gesagt, dass wir jetzt wechseln. Und dann hat der sein Fähnchen geschwenkt.“