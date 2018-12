Manchester City gegen 1899 Hoffenheim live im Online-Stream, TV und Ticker schauen

Hoffenheim hat nur zwei Tore weniger erzielt als der FC Bayern München – und ist doch vor der Partie Manchester City gegen 1899 Hoffenheim am Mittwoch (21 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) bereits ausgeschieden. Nur ein Sieg beim eine Milliarde Euro schweren englischen Meister und ein zeitgleicher Patzer von Schachtjor Donezk gegen Olympique Lyon kann die Kraichgauer bei ihrer CL-Premiere doch noch im internationalen Geschäft halten. Im Falle dieses mittelgroßen Fußball-Wunders würde Hoffenheim 2019 in der Europa League weiterspielen dürfen.

Ob die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (31) auch im europäischen Fußball-Unterhaus so ungestüm und gnadenlos offensiv auftreten würde, wäre dann abzuwarten. Die forsche, aber oft auch blauäugige Spielweise von 1899 hat den Traum vom CL-Achtelfinale platzen lassen. Hoffenheim kassierte 12 Gegentore in fünf Spielen, davon acht in der heimischen Rhein-Neckar-Arena. Manchester City ist der zweite englische Gegner, auf den die TSG in ihrer noch jungen Europapokalgeschichte trifft. In den Playoff-Spielen zur Champions League 2017 war der FC Liverpool der Kontrahent des Bundesligisten – und setzte sich mit 2:1 und 4:2 durch. Ein 2:1 für die Gäste von der Insel gab es auch bei der Champions-League-Heimpremiere im Oktober gegen Man. City.

Die „Citizens“ sind bereits für als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert, stellen mit 14 Treffern den besten Angriff der Champions League. „Ich werde auch bei Manchester City gewinnen wollen, das verspreche ich“, lässt sich Julian Nagelsmann von der Offensivstärke der Sky Blues nicht beeindrucken. City-Coach Pep Guardiola (47) überlegt nach der ersten Saisonpleite in der Premier League – 0:2 beim FC Chelsea – Stammpersonal zu schonen. „Wir müssen sehr genau dosieren“, sagte der Spanier vor dem Spiel, „wir werden in dieser Saison noch sehr viele Kräfte brauchen.“ Eventuell könnte in einer B-Elf von City der lange verletzte Kevin de Bruyne zurückerwartet werden.