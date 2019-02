Gündogan trifft! Manchester City schießt FC Chelsea mit 6:0 ab – Historische Pleite

Schalke-Gegner Manchester City ist vor dem Champions-League-Achtelfinale schon in Topform. Das Team von Trainer Pep Guardiola fegte am Sonntag im Spitzenspiel den FC Chelsea mit 6:0 (4:0) vom Platz und verdrängte den FC Liverpool dank der besseren Tordifferenz wieder von der Spitze der Premier League. Allerdings hat Jürgen Klopps Mannschaft im Kampf um die englische Meisterschaft noch ein Spiel weniger bestritten als City. Die Citizens treten am 20. Februar zum Achtelfinal-Hinspiel in Europas Königsklasse beim FC Schalke 04 an und sind spätestens nach dem Auftritt gegen Chelsea klarer Favorit. Im ersten Nachmittagsspiel gewann bereits BVB-Konkurrent Tottenham Hotspur.