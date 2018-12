Manchester City gegen FC Liverpool live und kostenlos im Stream schauen

Zuletzt gelang den "Reds" ein 5:1-Kantersieg gegen den FC Arsenal . Der brasilianische Stürmer Roberto Firmino konnte beim Erfolg an der Anfield Road gleich drei Treffer beisteuern. Auch Manchester City geht mit einem Sieg aus dem letzten Spiel in die Top-Begegnung gegen Liverpool . Das Star-Ensemble von Trainer Pep Guardiola gewann zuletzt beim FC Southampton klar mit 3:1.

Der ehemalige Coach des FC Bayern sieht den FC Liverpool vor dem Duell mit seinen "Citizens" klar in der Favoritenrolle. "Was können wir sagen, wenn Liverpool neunmal keinen Gegentreffer bekommt und viele Tore erzielt? Wir können damit nicht mithalten, wenn wir uns mit ihnen vergleichen", sagte der Spanier im Hinblick auf die Partie am Donnerstag.