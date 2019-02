ManCity-Star Ilkay Gündogan: Das zeichnet Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Pep Guardiola aus

"Tuchel tickt eher wie Pep. Am Anfang war es etwas anderes, aber ich fand seine Trainingseinheiten extrem gut. Er legt auf die simplen Dinge eines Fußballspiels viel Wert. Er hat im Training schon immer gepredigt, das wir die Bälle mit dem richtigen Fuß annehmen und in den richtigen Fuß des Mitspielers spielen. Wir haben auf Kleinfeld immer wieder Positionsspiele gemacht. Das hat mir extrem viel mitgegeben", sagt Gündogan.

Gündogan über Tuchel: "Extrem geiler Trainer"

Bei Pep Guardiola in Manchester gehe es mehr um Automatismen. "Alles muss in seiner Ordnung sein. Das ist auch okay, doch man hat weniger Freiheiten, als es damals in Dortmund der Fall war. Ich empfinde es als großes Privileg, dass ich unter Kloppo gearbeitet habe. Aber ich würde Thomas Tuchel da auf keinen Fall vergessen wollen, weil er auch ein extrem geiler Trainer ist", so Gündogan, der seit 2016 für den Klub auf der Insel kickt.