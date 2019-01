Leroy Sané schlägt Jürgen Klopp mit Traumtor: ManCity verkürzt Abstand auf Liverpool

Es war genau das, was sich alle Fußball-Fans erwartet hatten: Ein echtes Spitzenspiel in der englischen Premier League. Das Duell zwischen Manchester City und dem FC Liverpool bot alles, was den Fußball ausmacht. Spannung, Tore, rassige Zweikämpfe – und überragende Spielzüge. So wie der in der 72. Minute, als der deutsche Nationalspieler Leroy Sané den 2:1-Siegtreffer für Manchester City schoss, und somit das Rennen um die Meisterschaft wieder spannend machte.