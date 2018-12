Manchester City wieder auf Kurs - Leroy Sané mit starker Leistung

Der englische Fußballmeister Manchester City ist zumindest vorerst zurück an der Spitze der Premier League. Das Team von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola setzte sich am Samstag zuhause mit 3:1 (1:0) gegen den FC Everton durch und übernahm wieder die Tabellenführung vom FC Liverpool, der erst am Sonntag gegen Manchester United spielt.