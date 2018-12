Manchester United gegen FC Arsenal heute live im Stream schauen

Es ist ein absoluter Klassiker in der Premier League! In der Partie Manchester United gegen FC Arsenal am Mittwoch (21 Uhr) treffen sich die beiden Klubs, die diese Liga ab den 1990er-Jahren nachhaltig geprägt haben. United gegen Arsenal, das hatte vor allem in der Zeit der großen Trainer-Rivalität Sir Alex Ferguson gegen Arsene Wenger bis 2013 eine hohe Brisanz auf der Insel.