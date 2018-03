Manchester United gegen FC Sevilla live im TV, Online-Stream und Ticker schauen 

Anzeige

Die englische Premier League ist auch in Europa wieder auf dem Vormarsch! Vor der Partie Manchester United gegen FC Sevilla am Dienstag (20.45 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) stehen mit Uniteds Stadtrivalen Man. City und dem FC Liverpool zwei Klubs aus der englischen Fußball-Eliteklasse im Viertelfinale der Champions League.

Manchester United will vor heimischer Kulisse im Old Trafford nach dem torlosen Remis im Hinspiel unbedingt nachziehen. „Es wird ein schwieriges Spiel“, räumt United-Trainer José Mourinho (55) ein, „wir müssen beweisen, dass wir besser sind, als wir es im Hinspiel gezeigt haben.“ Die Statistik spricht für die Red Devils. Laut BBC Sport erreichten 70 Prozent aller Champions-League-Teams die in der K.o-Phase ein 0:0 im Hinspiel schafften, auch die nächste Runde. Gegen eine spanische Mannschaft hat Manchester United ohnehin nur eines der letzten neun Heimspiele verloren – in der Saison 2012/2013 gegen Real Madrid.

Aber: In den Duellen mit den Teams aus La Liga geizt der englische Rekordmeister (20 Titel, zuletzt 2013) auch mit Toren: Mehr als ein Treffer sprang in den letzten 15 Spielen gegen spanische Klubs nie heraus. Nimmt man die Spiele seit dem verlorenen CL-Finale 2011 in Wembley gegen Barcelona, so hat Manchester United nur eines seiner letzten acht K.o.-Spiele in der Champions League gewonnen.

Champions League: Das sind die Rekordspieler mit den meisten Einsätzen 1. Iker Casillas (Mitte, Spanien), 167 Spiele für Real Madrid und den FC Porto, 1999 bis heute © imago/Santos 2. Xavi (vorn, Spanien) 151 Spiele für den FC Barcelona, 1998 bis 2015 3. Cristiano Ronaldo (Portugal), 148 Spiele für Real Madrid und Manchester United, 2003 bis heute © imago/Eibner 4. Ryan Giggs (rechts, Wales), 145 Spiele für Manchester United, 1993 bis 2014 5. Raúl Gonzales (rechts, Spanien), 142 Spiele für Real Madrid und den FC Schalke 04, 1995 bis 2011 6. Paolo Maldini (Italien), 135 Spiele für den AC Mailand, 1988 bis 2008 7. Andrés Iniesta (rechts, Spanien), 127 Spiele für den FC Barcelona, 2002 bis heute © imago/Horn 8. Clarence Seedorf (links, Niederlande), 125 Spiele für den AC Mailand, Real Madrid und Ajax Amsterdam, 1994 bis 2012 © imago/Kraft 9. Paul Scholes (England), 124 Spiele für Manchester United, 1994 bis 2013 © imago 10. Lionel Messi (Argentinien), 122 Spiele für den FC Barcelona, 2002 bis heute © imago/DeFodi

Der FC Sevilla hat noch nie ein CL-Spiel in England gewonnen. In der Gruppenphase gab es ein Remis gegen Uniteds Erzrivalen FC Liverpool. Den Einsatz von Superstar Paul Pogba (24) ließ Mourinho am Montag offen. Anthony Martial (22) könnte im Angriff wieder auflaufen. Der französische Stürmer stand in den letzten beiden Spielen nicht im Kader.

Wie sehe ich das Spiel Manchester United gegen FC Sevilla live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Manchester United gegen FC Sevilla am Dienstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft bei Sky Sport 1, Sky Sport 3 (Einzelspiel) und HD. Kommentator im Einzelspiel ist Roland Evers, Wolff Fuß berichtet im Konferenz-Feed. Moderator Michael Leopold begrüßt im Münchner Sky-Studio neben Weltmeister Lothar Matthäus u. a. den Mourinho-Biografen Julien Wolff.

Wird Manchester United gegen FC Sevilla live im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der CL-Begegnung Manchester United gegen FC Sevilla gibt es im Free-TV am Mittwoch im ZDF nach dem Live-Spiel Besiktas Istanbul gegen FC Bayern München.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Live-Stream der CL-Partie Manchester United gegen FC Sevilla bezahlen willst. Allerdings musst du dich dann auf ausländische Kommentare, schlechte Bildqualität und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich mit der Nutzung dieser Streams in einer juristischen Grauzone.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Manchester United gegen FC Sevilla an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

