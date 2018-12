Manchester United: Solskjaer-Stichelei gegen Ex-Coach Mourinho - "Fußball ist sehr einfach, wenn ..."

Besser hätte das Abenteuer "Cheftrainer von Manchester United" für Ole Gunnar Solskjaer nicht beginnen können. Mit 5:1 fegten die zuvor schwächelnden "Red Devils" das Team aus der walisischen Hauptstadt vom Platz. Damit konnte sich der Tabellensechste der Premier League nach den Niederlagen gegen den FC Liverpool (1:3) und den FC Valencia (1:2 in der Champions League) rehabilitieren.

So kurz nach der Entlassung von José Mourinho kam der Interimscoach nach dem Abpfiff natürlich nicht davon, ohne den Pressevertretern sein "Erfolgsgeheimnis" zu verraten. "Fußball ist sehr einfach, wenn man gute Spieler hat", argumentierte der 45-Jährige. Auch wenn er damit nicht direkt auf die Arbeit seines Vorgängers Bezug nahm, so haben die Aussagen schon einen gewissen Beigeschmack. Schließlich fiel den Manchester-Stars das Fußballspielen in den vergangenen Wochen und Monaten unter Mourinho nicht so leicht, wie ein Blick auf die Tabelle verrät.

Diesen Tipp gab Manchester-Legende Rooney Interimscoach Solskjaer

Solskjaer gewährte den Medienvertretern zudem einen Einblick in ein Gespräch mit Ex-ManUnited-Stürmer Wayne Rooney, das vor dem Cardiff-Spiel stattgefunden haben soll. "Wayne hat mir ein paar Tipps schrieben - er hat also auch einen Anteil am Erfolg. Er sagte mir, dass ich die Jungs einfach Fußball spielen lassen soll und dass sie es genießen sollen und einfach Manchester United sein sollen", plauderte Solskjaer aus dem Nähkästchen.

Auch letztere Statements dürften Mourinho nicht gefallen haben. Aus dem Mund des neuen Mannes an der Seitenlinie klingt es so, als gäbe es kaum etwas leichteres, als mit dieser "tollen Truppe" Spiele zu gewinnen. Allerdings: Auch Solskjaer wird sich - Interimscoach hin oder her - in den kommenden Wochen an diesen Worten messen lassen müssen.

