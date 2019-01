ManCity-Star Ilkay Gündogan exklusiv vor Liverpool-Kracher: "Es steht viel auf dem Spiel"

Auf dieses Spiel schaut am Donnerstag die Fußballwelt . Manchester City gegen den FC Liverpool (21 Uhr, DAZN). Die „Blues“ gegen die „Reds“. Pep Guar­di­o­la gegen Jürgen Klopp. Der amtierende Meister der Premier League gegen den ungeschlagenen Tabellenführer. Über 2 Milliarden Euro beträgt der aktuelle Marktwert der beiden Luxuskader. Die Passmaschinen Kevin De Bruyne,­ David Silva und Riyad Mahrez auf der einen, Klopps Turbooffensive mit Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino auf der anderen Seite. Und mit Leroy Sané und Ilkay Gündogan sind auch zwei deutsche Nationalspieler beim ersten großen Kracher des neuen Jahres dabei.

„Natürlich ist der Druck jetzt groß für uns“, sagt Manchesters Mittelfeldspieler Gündogan nach zwei überraschenden Niederlagen zum Jahresende und sieben Punkten Rückstand auf Liverpool im Gespräch mit dem SPORT BUZZER. Hoffnung hat er dennoch: „Ich denke, es ist ein Spiel auf Augenhöhe, auf absolutem Topniveau. Es wird eng zugehen, das hat man auch schon beim 0:0 im Hinspiel gesehen.“ Er betont aber: „Wir haben die Chance, jetzt auf vier Punkte zu verkürzen, und dann glaube ich schon, dass die Saison noch lang genug ist, um das in den restlichen Spielen gutzumachen.“

Guardiola hat die Favoritenrolle diesmal den Gästen zugeschoben: „Liverpool ist im Moment das beste Team der Welt“, sagte der Spanier. Seine Bilanz gegen Klopp ist so schlecht wie gegen keinen anderen Trainer: Von 15 Duellen konnte der Katalane mit seinen Teams nur fünf gewinnen, ging achtmal als Verlierer vom Platz. Sein auf Ballbesitz und Kontrolle ausgelegtes Spiel kommt nicht mit dem Überfallfußball Klopps zurecht.

Auch Gündogan weiß: „Es ist richtig, dass wir in der Vergangenheit des Öfteren nicht so gut ausgesehen haben. Umso mehr haben wir nun die Chance, etwas wiedergutzumachen. Aufgrund der Tabellensituation ist es ohnehin eine spezielle Partie, die wir zu Hause natürlich gewinnen wollen.“

Der ehemalige Dortmunder freut sich trotz der Brisanz auf ein Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer aus BVB-Zeiten im seit Monaten ausverkauften Etihad Stadium: „Es gibt mit Sicherheit vor dem Anpfiff eine herzliche Umarmung, auch mit dem ein oder anderen, den man bei Liverpool kennt. Aber dann geht man auch schon in den Tunnel. Es steht viel auf dem Spiel, jeder bereitet sich vor.“

Klopp gab sich am Mittwoch alle Mühe, die Favoritenrolle zum Rivalen zurückzuschieben. „Der Gegner ist für mich immer noch das beste Team in der Welt. Das bleibt so, weil sie die Qualität haben, auch wenn sie es vielleicht nicht immer zeigen“, sagte der 51-jährige Trainer. Er erwartet „ein sehr spannendes und schwieriges Spiel, ein Sechs-Punkte-Spiel. City wird bereit sein, und wir müssen schauen, dass wir es auch sind.“