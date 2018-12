Nach den Manipulationsvorwürfen beim Spiel des SV Babelsberg 03 gegen Germania Halberstadt ist nun klar, wer an die Babelsberger Spieler herangetreten ist. Halberstadts Sportdirektor Andreas Petersen hat nach SPORT BUZZER-Informationen zwei ehemalige Spieler seines Vereins, die jetzt in Babelsberg unter Vertrag stehen, kontaktiert. Einen dritten Ex-Halberstädter im SVB-Kader erreichte der Vater von Nationalstürmer Nils Petersen nicht. Die PNN berichteten zuerst über Petersens Kontaktaufnahme.

Mehr zum Spiel Babelsberg vs. Halberstadt

Andreas Petersen über Manipulationsverdacht: "Riesen-Blödsinn"

Gegenüber den PNN bestätigte Petersen die Kontaktaufnahme seinerseits, weist aber einen Manipulationsversuch zurück. „Das ist ein Riesen-Blödsinn und an den Haaren herbeigezogen“, sagte Petersen, dessen Sohn für den SC Freiburg in der Bundesliga spielt und einst unter anderem bei Energie Cottbus unter Vertrag stand. Die beiden ehemaligen Halberstadt-Spieler würden jetzt eine Geschichte konstruieren, "weil sie bei mir als damaliger Trainer nicht oder nur wenig gespielt haben“, sagte Petersen. Dass er sie direkt vor dem Spiel kontaktiere, sei im Geschäft üblich. „Man will den Gegner etwas locken, etwas verunsichern. Ein Jux.“