Manipulationsverdacht überschattet Sieg des SV Babelsberg 03

Der 3:1 (1:0)-Erfolg des Regionalligisten SV Babelsberg 03 gegen den VfB Germania Halberstadt rückte am Freitagabend schnell in den Hintergrund. „Ich bin schockiert. So etwas habe ich noch nie erlebt“, erläuterte SVB-Trainer Almedin Civa auf der Pressekonferenz nach der Partie vor 1241 Zuschauern im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion.