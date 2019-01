Geballte Erfahrung: Mit dieser Mannschaft tritt Hannover 96 beim Legenden-Pokal an!

Auf diese Mannschaft freut sich Hannover ganz besonders: Zum krönenden Abschluss des SPORTBUZZER Masters 2019 präsentiert von TOTO - Der Fußballwette von LOTTO Niedersachsen zeigen die "Alt-Internationalen" am Sonntag, 27. Januar, beim Pokal der Bundesliga-Legenden, was sie noch so alles mit der Kugel anfangen können. Natürlich mit dabei: die Lokalmatadoren von Hannover 96. "96-Fußballgott" Carsten Linke hat schon angekündigt, dass die "Roten" mit der Swiss Life Hall im Rücken nichts anderes als den Turniersieg anvisieren.

Starke Konkurrenz

Die Konkurrenz beim von Radio 21 präsentierten Budenzauber ist allerdings extrem stark. Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach gelten seit jeher als bärenstarke Traditionsteams - unterm Hallendach erst recht. Mainz 05 mit Christof "Bum Bum" Babatz, Schalke 04, der Hamburger SV, VfL Wolfsburg und nicht zuletzt die TOTO Allstars mit Havelses neuem Trainer Jan Zimmermann haben auch nichts anderes vor, als sich bei der Premiere den Siegerpokal zu schnappen.