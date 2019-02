Manuel Akanji überraschend wieder im BVB-Training: Verletzter Abwehrchef vor Rückkehr?

Sechs Gegentore hat Borussia Dortmund in zwei Spielen kassiert - zu viel, wenn am Ende der Saison der Meistertitel in der Bundesliga stehen soll. Nach dem Aus im DFB-Pokal schmerzt das 3:3-Remis gegen die TSG Hoffenheim ganz besonders. Vor allem, weil der BVB gegen die Kraichgauer mit 3:0 geführt hatte. Die Führung an der Spitze der Tabelle ist nach dem Sieg des FC Bayern gegen Schalke 04 bis auf fünf Punkte zusammengeschmolzen. Gute Nachrichten sind nach der enttäuschendsten Woche der Saison dringend nötig.