BVB-Schock: Manuel Akanji wohl schwerer verletzt - Saison-Aus droht

Der FC Bayern München rückt immer näher: Aus einst neun Punkten Vorsprung auf den Bundesliga-Rekordmeister sind für den BVB zur Winterpause nur noch sechs übrig geblieben. Und jetzt könnte auch ein extrem wichtiger Spieler langfristig ausfallen. Dortmunds Abwehr-Chef Manuel Akanji droht nach Informationen der Bild wegen einer Verletzung das Saison-Aus. Der 23 Jahre alte Schweizer hatte sich bei der 1:2-Niederlage des BVB gegen Fortuna Düsseldorf einen Muskelfaserriss in der Leiste zugezogen. Eigentlich hätte er zur Vorbereitung wieder fit sein sollen - doch die Verletzung soll Akanji noch immer Probleme bereiten.

Zorc besorgt über Akanji: "Manuel hat weiterhin Probleme"

Muss Akanji jetzt operiert werden? Die Beschwerden an der Leiste sollen noch immer groß sein. Eine OP droht laut dem Bericht. Sollte es dazu kommen, wäre die Saison für den BVB-Abwehrspieler wohl gelaufen.

Bereits das Dortmund-Trainingslager in Marbella (4. bis 12. Januar) verpasst Akanji: "Manuel hat weiterhin Probleme. Er fliegt auch nicht mit ins Trainingslager, denn es müssen noch abschließende Untersuchungen von Spezialisten in der Schweiz und in Deutschland gemacht werden", sagte Zorc dem Blatt.