Borussia Dortmund strauchelte zuletzt immer wieder. Sei es in der Bundesliga beim 1:1 in Frankfurt und beim extrem bitteren 3:3 gegen die TSG Hoffenheim oder eben in der Champions League am vergangenen Mittwoch, als der BVB mit 0:3 bei Tottenham Hotspur unterging. Sky-Experte Lothar Matthäus glaubt, die Ursache für die Ausrutscher des Tabellenführers gefunden zu haben: "Man sieht, wo sie ihre Probleme haben", sagt der 57-Jährige. "Da fehlte in der Abwehr vielleicht auch der Leader."