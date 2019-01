Augsburg-Trainer Manuel Baum greift Schiri Osmers scharf an: "Es ist ein Skandal"

Manuel Baum tobte durch die Katakomben und schimpfte nach der Niederlage des FC Augsburg bei Borussia Mönchengladbach wild auf Schiedsrichter Harm Osmers ein. Die Lage für den FC Augsburg spitzt sich zu: Das 0:2 im Borussia-Park hat zur Folge, dass der FCA von Trainer Baum am Sonntag auf den Relegationsrang rutschen kann - falls der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart patzt.

Der Grund für Baums Erregung: Das 1:0 von Oscar Wendt in der 78. Minute. Der Schwede nutzte einen von Augsburgs Torwart Gregor Kobel abgewehrten Ball und traf mit seinem schwächeren rechten Fuß im seinem 184. Bundesligaspiel. Osmers wertete dabei die Position von Lars Stindl als passives Abseits - sehr zum Unmut von Baum: „Meiner Meinung nach hat der Schiedsrichter eine katastrophale Fehlentscheidung getroffen. Der kennt seine eigenen Regeln nicht. So was Dilettantisches. Und der pfeift Bundesliga!".