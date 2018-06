Manuel Neuer rechnet ab: "Das habe ich noch nie erlebt"

Anzeige

Mit deutlichen Worten hat Manuel Neuer das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft kommentiert und die Einstellung des Teams hart kritisiert. „Eine WM findet alle vier Jahre statt. Darauf warten wir, arbeiten so hart darauf hin. Dass wir dann so eine Leistung zeigen... Das habe ich von einer deutschen Mannschaft noch nie erlebt“, sagte der Kapitän in Kasan nach dem blamablen 0:2 gegen Südkorea und bemängelte vor allem die gezeigte „Bereitschaft“.

Neuer weiter: „Selbst, wenn wir weitergekommen wären, hätte jeder gern gegen uns gespielt. Wie sollen wir einem Gegner gefährlich werden, wenn wir so eine Leistung abrufen?“ Bundestrainer Joachim Löw nahm der Bayern-Torhüter derweil aus der Schusslinie. „Allein wir Spieler haben das zu verantworten. Wir müssen das in Ruhe analysieren. Ich muss ganz klar sagen, dass wir es auch nicht verdient haben. In keinem der drei Spiele hat man eine deutsche Mannschaft gesehen, vor der man Angst hat.“

Internationale Pressestimmen: WM-Aus! Deutschland scheitert in der Vorrunde Die deutsche Nationalmannschaft ist in der Vorrunde der WM 2018 ausgeschieden! Erstmals seit 1938 sind die Deutschen damit nicht in der K.-o.-Runde einer Weltmeisterschaft dabei. Wie die internationale Presse über das Debakel schreibt, zeigt der SPORTBUZZER in einer Bildergalerie. © Getty "Alles ist vorbei!" titelt die holländische Zeitung De Telegraaf auf deutsch - und zeigt einen Screenshot der Website der Kollegen von Bild. © Screenshot Die Bild hatte über die gesamte Website das Wort "AUS!" geschrieben. Mit dem richtigen Hinweis, dass das Ausscheiden insgesamt auch verdient ist. © Screenshot Blick aus der Schweiz, die ein möglicher Achtelfinal-Gegner gewesen wäre, schreibt von einer "Mega-Blamage". Verbunden mit dem kleinen Fakt, dass die Deutschen Gruppenletzter sind. © Screenshot A Bola aus Portugal macht es den Holländern von De Telegraaf nach und titelt auf deutsch: "Auf Wiedersehen, Weltmeister!" © Screenshot Die spanische Marca meldet: "Katastrophales Deutschland" © Screenshot Daily Mail aus Großbritannien: "DEUTSCHLAND RAUS! Der Titelverteidiger wird krachend aus der WM geschickt nach einer erniedrigenden Niederlage gegen Südkorea beim ersten WM-Aus seit 80 Jahren" © Screenshot The Sun, auch aus dem Vereinigten Königreich, knapp, aber faktisch falsch: "NEIN NEIN NEIN! Titelverteidiger raus nach einem trostlosen Unentschieden (sic)" Deutschland hat natürlich verloren. © Screenshot Der Daily Mirror schreibt: "Deutschland RAUS aus der WM nach einer schockierenden Niederlage gegen Südkorea, während Mexiko und Schweden ins Achtelfinale einziehen" © Screenshot Die Kronenzeitung aus Österreich schreibt auch von einer "Blamage". © Screenshot La Nación aus Argentinien schreibt: "Deutschlands historisches Scheitern: Zum ersten Mal das Aus in der Gruppenphase" © Screenshot L'Equipe aus Frankreich: "Die Champions in der Falle!" © Screenshot Aftonbladet aus Schweden, dem unerwarteten Gruppensieger: "Donnerndes Fiasko! Deutschland ist nach einem trostlosen Remis gegen Südkorea in der Gruppenphase ausgeschieden." © Screenshot Het Laatste Nieuws aus Belgien schreibt vom "Fluch des Weltmeisters" und schreibt: "Deutschland verliert gegen Südkorea und verlässt das WM-Theater zum ersten Mal nach der Gruppenphase" © Screenshot Gazzetta dello Sport aus Italien: "Deutschland kehrt nach Hause zurück: Eine verfluchte WM endet mit einem 0:2 gegen Südkorea" © Screenshot Le Parisien aus Frankreich: "Deutschland in der ersten Runde eliminiert: Der Fluch der Titelträger" © Screenshot France Football, ebenfalls aus unserem Nachbarland: "Geschlagen von Südkorea, Deutschland ist raus!" © Screenshot As aus Spanien: "Deutscher Zusammenbruch: Sie gehen nach Hause" © Screenshot Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fasst die historische Dimension des Ausscheidens zusammen. © Screenshot

Anzeige