Manuel Neuer: "Debatte um Özil und Gündogan war gefundenes Fressen"

Manuel Neuer war einer der ganz wenigen deutschen Nationalspieler, die zum WM-Auftakt gegen Mexiko (0:1) halbwegs zu Normalform fanden. Nachdem er sich am Dienstag bereits zur aktuellen Stimmung in der Mannschaft geäußert hatte, bezog er am Mittwoch in einem Interview abermals Stellung zur Erdogan-Affäre um Mesut Özil und Ilkay Gündogan.

Neuer zur Sport Bild: "Ich sehe es so, dass die ganze Debatte um Mesut und Ilkay ein gefundenes Fressen war. Wir Spieler haben in Südtirol über das Foto mit Erdogan gesprochen, für uns war das daher schon zu Turnierbeginn ein alter Hut."

Nur bei vielen DFB-Anhängern wird weiter über das Thema diskutiert. Doch ist die Nationalmannschaft durch die Özil-Gündogan-Diskussion vielleicht sogar enger zusammengerückt?