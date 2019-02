Bericht: Daumen-Verletzung bei Manuel Neuer - Pokal-Einsatz für FC Bayern unwahrscheinlich

Der FC Bayern München bangt um seinen Torwart! Manuel Neuer dürfte dem Rekordmeister nach Informationen der Bild wohl auch im DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC am Mittwoch nicht zur Verfügung stehen. Der 32-Jährige soll nach Angaben der Zeitung an einem sogenannten "Ski-Daumen" leiden, also einem verletzten Seitenband in seinem rechten Daumen. Deshalb spielte der Weltmeister beim Training der Münchner auch im Feld - und überließ den Platz im Tor Sven Ulreich, der ihn schon bei der Niederlage in Leverkusen ersetzt hatte. Die Bayern hatten sich nicht näher zur Neuer-Verletzung geäußert.