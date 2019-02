Sorgen um Manuel Neuer: FC-Bayern-Keeper verletzt sich an Hand - und fällt aus

Das ist eine echte Schwächung für den FC Bayern München: Der deutsche Rekordmeister muss sein Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen ohne Manuel Neuer bestreiten. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, erlitt der Kapitän im Training eine „eine Blessur an der rechten Hand“ und reiste nicht mit ins Rheinland. Zunächst hatte die Bild über den Neuer-Ausfall für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr - hier im Liveticker) berichtet.