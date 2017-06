Manuel Neuer: Hochzeit mit seiner Frau Nina - Die Bilder

Nationaltorwart Manuel Neuer und seine Frau Nina haben sich am Samstag kirchlich trauen lassen. Das Paar hatte sich dafür Monopoli in Süditalien ausgesucht. Das teilte das Management des Fußballers mit. Standesamtlich hatten Neuer (31) und die Berliner Studentin (23) bereits am 21. Mai in Tannheim in Tirol geheiratet.