Manuel Neuer: So schlecht ist seine Torwart-Statistik im Europa-Vergleich

In dieser Statistik möchte kein Torwart der Welt auftauchen: Das Portal Opta hat analysiert, welche Torhüter in Europas Topligen die wenigsten Torschüsse abwehren. Das Ergebnis ist verblüffend. Der deutsche Nationaltorwart Manuel Neuer vom FC Bayern München steht im Ranking der statistisch schlechtesten Keeper in Europas Spitzenfußball auf dem zweiten Platz. Dabei gilt Neuer eigentlich als einer der besten Torhüter weltweit - peinlich!

Die Krankenakte Manuel Neuer - eine Chronologie Die Krankenakte Manuel Neuer: Verletzungen am Fuß haben den Nationaltorwart schon mehrfach zurückgeworfen. Kosten sie ihm jetzt sogar die WM-Teilnahme? Klickt euch durch! © imago/Getty/Montage Im Juli 2008 wird der 22 Jahre alte Manuel Neuer erstmals von einer schwereren Verletzung heimgesucht. Während eines Testspiels in der Saisonvorbereitung mit Schalke 04 bricht der Mittelfuß - allerdings ist es damals der rechte. © 2008 Getty Images Neuer kämpft sich schnell wieder heran, trainiert - wie hier Ende Juli 2008 - trotz des Bruches, um den Anschluss nicht zu verlieren. © imago sportfotodienst Gegen den VfL Wolfsburg steht Neuer Anfang Oktober 2008 wieder für Schalke auf dem Platz - und liefert die Vorlage für Kevin Kuranyi vor dem späten 2:2-Ausgleich. © 2008 Getty Images Über Jahre bleibt Neuer praktisch verletzungsfrei. Im DFB-Pokalfinale 2014 dann der Schulter-Schock: Einriss am Kapselbandapparat im Schultereckgelenk. © 2014 Getty Images Dr. Müller-Wohlfahrt kümmert sich sofort um den Schlussmann, mit dem ganz Fußballdeutschland bangt: Reicht es für die Weltmeisterschaft? © 2014 Getty Images Ende Mai, die Nationalmannschaft im Trainingslager. Und Manuel Neuer nur Zaungast. Der 28-Jährige absolviert anfangs nur individuelle Einheiten - aber es reicht. Neuer wird zu einem der Garanten des WM-Titels in Brasilien. © 2014 Getty Images März 2017: Manuel Neuer erleidet im Training einen Haarriss im linken Mittelfuß. Er wird operiert und pausiert drei Spiele. Dann kommt der 18. April: Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid. In der Verlängerung bricht der lädierte Fuß. © 2017 Getty Images Die Meister-Ehrungen nimmt Neuer auf Krücken und mit Spezialschuh entgegen. Vier Monate muss er pausieren. © 2017 Getty Images Ende August steht Manuel Neuer wieder auf dem Platz. Gegen Werder Bremen feiert er am 2. Spieltag der Saison 2017/18 sein Comeback - zu früh. © 2017 Getty Images Nach nur vier absolvierten Pflichtspielen kracht es am 18. September 2017 schon wieder - im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Schalke. Manuel Neuer bricht sich erneut den linken Mittelfuß. Die Konsequenz: Noch im Mai 2018 bangen Fans und Verantwortliche um die WM-Teilnahme des Weltklasse-Torhüters. © 2017 Getty Images

Neuer parierte gerade einmal 46,2 Prozent der Bälle, die in dieser Saison auf sein Tor kamen - nämlich zwölf von 26. Schlechter ist in England, Frankreich, Spanien, Deutschland und Italien nur Yohann Pelé von Olympique Marseille. Der 36-Jährige, der nur 35,7 Prozent der Torschüsse abwehrte, vertrat zu Saisonbeginn den verletzten Stammtorhüter Steve Mandanda, der inzwischen wieder im Kasten des Traditionsvereins steht.

Schon seit Monaten ist Neuer zumindest in der Nationalmannschaft nicht mehr unumstritten. Der 32-Jährige steckt seit Wochen im Formtief, fehlte zuvor fast die komplette vergangene Saison verletzt. Schon vor der desaströsen WM in Russland hatten sich viele DFB-Stars intern für einen Generationenwechsel von Neuer hin zu Barca-Star Marc-André ter Stegen ausgesprochen, der seit langem in überragender Verfassung ist. Bundestrainer Joachim Löw sprach Neuer dennoch das Vertrauen aus.

Lloris und Areola stark! Top-Torhüter kommen aus Frankreich

Auch die Nummer drei im Ranking, Nürnbergs Fabian Bredlow, wurde mittlerweile ersetzt: Der 23-Jährige startete die Saison beim Bundesliga als Startelf-Keeper, wurde nach 16 Gegentoren in sieben Spielen und lediglich 46,7 Prozent parierten Bällen durch den Ex-Hamburger Christian Mathenia ersetzt.

Ganz anders die Franzosen: Die beiden Nationaltorhüter und Weltmeister Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/86,1 Prozent) und Alphonse Areola (PSG/85,7 Prozent) sind statistisch betrachtet die besten Torhüter Europas. Kurios: Ausgerechnet Lloris hatte den umstrittenen Neuer zuletzt gegen Kritik verteidigt. "An Manuel Neuer gibt es keine Zweifel. Er ist so ein fantastischer Spieler. Für mich ist er einfach der Beste", sagte der Torwart von Tottenham Hotspur bei Sport1. "Gemessen an all dem, was er Bayern und Deutschland gebracht hat, ist diese Diskussion nicht fair."

